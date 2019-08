Muy buena labor de Almagro Deportes 08 de agosto de 2019 Redacción Por PATIN

FOTO PRENSA ALMAGRO BRILLARON./ Las patinadoras de Euterpe del Club Almagro.

Con una importante presencia de patinadoras y público se desarrolló durante el sábado 3 y domingo 4 de agosto la segunda fecha del Interprovincial Anual de patinaje artístico, organizado por el Club Almagro de Rafaela. Las patinadoras de la entidad anfitriona tuvieron una destacada labor en el certamen donde se dieron cita clubes de Santa Fe y Córdoba.

Estos fueron los resultados de las representantes del Club Almagro: Principiantes damas 9 años: 1° Ansó Milagros, 2° Godoy Xiomara.

Segunda C Damas 11 años: 3° Morra Martina.

Principiantes damas 8 años: 3° Peralta Delfina, 5° Troglia Emma.

Tercera B Damas Cadetes: 3° Gutiérrez Irina.

Quinta C Damas 8 años: 1° Morero Sofia. Cuarta C Damas 8 y 9 años: 1° Junges Constanza, 3° Paredes Lara.

Tercera C Damas mayores: 1° Bruneri Sofía.

Promocional B Damas Senior: 1° Fernández Cecilia. Promocional B Damas juvenil: 1° Bork Valentina.

Primera C Damas 12 y 13 años: 1° Peralta Agostina, 2° Herrera Ana.

Tercera C Damas 10 y 11 años: 1° Ferrarese Lucía, 2° Bollati Delfina, 3° Denasio Elina, 4° Menseguez Angelina.

Tercera C Damas 12 años: 1° Guzmán Ámbar. Tercera C Damas 15 años: 1° Guzmán Caterina. Segunda C Damas Mayores: 2° Longoni Angelina.

Cuarta C Damas 10 años: 2° Manera Josefina. Cuarta C Damas 13 años: 1° Yuste Victoria. Cuarta C Damas 11 años: 3° Raffaelli Morena.

Quinta C Damas 11 años: 1° Vivas Micaela, 3° Colandré Lucía, 4° Boasso Virginia.

Principiantes damas 10 años: 1° Machado Luisina.

Cuarteto Infantil Inicial: 1° Almagro. Cuarteto Juvenil Nacional: 2° Almagro. Small Infantil Nacional: 1° Almagro. Small Mayores Nacional: 2° Almagro.