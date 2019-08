Vila ajusta todos los detalles en la recta final del Nacional de Midgets Deportes 08 de agosto de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTO MARCELO SARPONTI SERAN LOCALES. Nicolás Valentini, Eugenio Mautino y Oscar Giraudo quieren ser protagonistas en Vila. FOTO MAXI UBACH PABLO LIMBOZZI. Uno de los pilotos que representará al Club Midgista del Sur.

Restan solamente 10 días para que comience la acción en el Nacional de Midgets que se realizará en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila, con la organización de la Asociación Midgets del Litoral.

La cuenta regresiva ingresó en la recta final y se están ajustando los últimos detalles para que en el tradicional escenario ubicado en el complejo de deporte motor "Octavio Bessone" se desarrolle el evento más importante de esa actividad mecánica a nivel regional.

Hombres y máquinas que representarán a seis Asociaciones se darán cita los días sábado 17 y domingo 18 de agosto en el escenario vilense, que lucirá sus mejores galas para recibir al "Show del Derrape".

Estarán compitiendo en esas dos jornadas, los más calificados exponentes del Club Midgistas del Sur, Asociación Argentina Pilotos Midgets, Midgets del Oeste (todas de la provincia de Buenos Aires), Midgets del Este Cordobés (Cordobés), Midgets Show and Power y Asociación Midgets del Litoral.

Según el relevamiento efectuado en los últimos días, ya son más de 80 los inscriptos, cifra que podría superarse, teniendo en cuenta que están en condiciones de hacerlo quienes aún no completaron ese requisito.



EL CRONOGRAMA

Desde la organización se informó que las boleterías se habilitarán el viernes 16 por la noche, jornada previa al inicio de la actividad en pista.

El sábado 17, en horario matutino, los participantes deberán cumplimentar los trámites administrativos y técnicos, para efectuarse a continuación el sorteo correspondiente, que determinará la conformación de los grupos para los entrenamientos libres.

Ese mismo día se llevarán a cabo las series clasificatorias y la final sabatina.

La parte central del espectáculo se realizará el domingo 18 al promediar la mañana con la presentación de las delegaciones y la entrega de premios a los pilotos y dirigentes, para dar lugar seguidamente a las semifinales, repechajes, prefinales y la gran final (ver Reglamento Particular de la Prueba).

En ambas jornadas se efectuarán las ceremonias de premiación en el podio y las conferencias de prensa en la carpa VIP.



VARIOS PREMIOS

El ganador de la final del sábado será premiado con un escape de competición (caño negro), por gentileza de Maletto - Rogero Escapes.

Para el domingo se anuncian estos premios: al vencedor, un caño de escape de competición (Maletto - Rogero Escapes); al segundo lugar, un enganche para automotor Bracco (Paitubí Servicios) y al tercero una estadía de tres días en Candy Apart Hotel de Villa General Belgrano (Oscar Porta).