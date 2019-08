Gran momento de la natación argentina Deportes 08 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA VIRGINIA BARDACH./ Una de las doradas.

La natación empezó de la mejor manera para la delegación argentina, que logró dos medallas doradas el martes desde los brazos del joven talento Delfina Pignatiello en 400 metros libres y de Virginia Bardach en los 200 metros mariposa, y una plata con la santafesina Julia Sebastián, en 100 metros pecho, que además sacó pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Me vi campeona, era lo que se venía a buscar. Este triunfo va a ocupar un lugar más en este camino, que es el sueño olímpico, así que todo suma", afirmó Pignatiello.

Por su parte, Bardach se impuso en los 200 metros mariposa femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y sumó un nuevo título para la delegación albiceleste en la natación. Bardach ganó la final celebrada en el Centro acuático de la Videna, en la capital peruana, con un registro de 2 minutos 10.87 segundos.

Y si lo de Pignatiello impactó, ¿qué decir de la santafesina Julia Sebastián? Porque además de la medalla plateada en la prueba de natación de 100 metros pecho de los Juegos Panamericanos Lima 2019 su marca en la clasificación significó el récord sudamericano y el boleto a Tokio 2020. La nadadora argentina consiguió un tiempo de un minuto, siete segundos y nueve centésimas, 15 centésimas más que la ganadora, la estadounidense Anne Lazor (1m6s94).



GRASSI, TAMBIEN A TOKIO

La natación argentina sacó otro pasaje para Tokio 2020 en el arranque de la jornada del miércoles en los Juegos Panamericanos. Santiago Grassi finalizó segundo en su serie de los 100 metros mariposa con 51s92 y consiguió la marca A para la cita olímpica del próximo año.



PLATA EN RAQUETBAL Y ESGRIMA

La boliviana nacionalizada argentina María José Vargas no pudo ayer con la mexicana Paola Longoria y se quedó con la medalla plateada en raquetbol en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Con parciales de 15-7 y 15-9 a favor de la azteca, número uno del ranking mundial, Argentina no pudo sumar un nuevo oro donde no era favorita, ya que el historial entre ambas es de 33 a 1.

En tanto el esgrimista argentino Pascual Di Tella cayó en la final ante Daryl Homer de Estados Unidos por 15-13 en la especialidad sable individual. Su hermana Isabel cayó por 15-12 ante Patricia Piovesan de Venezuela en la semifinal de la especialidad espada individual y obtuvo el bronce.