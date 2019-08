Comerciante chino ligado a caso de lavado de dinero Policiales 08 de agosto de 2019 Redacción Por Una causa por lavado de dinero inició la Policía local, estando involucrado un comerciante chino.

En la mañana de ayer, en nuestro portal online dimos a conocer que efectivos de la Seccional 1ª tomaron conocimiento de un hecho, por lo cual se acercaron al estacionamiento de la estación de servicios sita en la esquina de las calles H. Yrigoyen y Aguado -al costado de un supermercado cuyos propietarios cuentan nacionalidad china-, tras un llamado telefónico de un vecino.

Dicha persona expuso que en un vehículo Iveco un sujeto escondía elementos, por lo que se llevó a cabo una requisa.

El resultado tuvo que ver con la incautación de dinero en moneda nacional y dólares estadounidenses, por las sumas de 1.827.425 pesos y 1900 dólares, que finalmente fueron secuestrados.

Por otra parte, se informó que tanto el ciudadano chino (identificado como Guang H.) como lo secuestrado fueron trasladados hasta la sede de la Seccional 1ª, donde se dio inicio a actuaciones por el delito de lavado de dinero.



ROBARON CELULAR Y

FUERON ARRESTADOS

Uniformados de la Seccional 2ª, fueron informados sobre el robo de un teléfono celular en instalaciones del Club Boca Juniors, resultando víctima un menor de 15 años al le sustrajeron el aparato de comunicación desde una mochila, cuando estaba dedicado a una clase de educación física.

Una tía del jovencito damnificado vio publicado en la red social Facebook la venta del teléfono robado, y acordó un encuentro con los vendedores en la Plaza 9 de Julio.

Allí se encontró con una pareja de jovencitos, que al verla se asustaron y corrieron hacia el interior del Hospital Jaime Ferré.

En dicho marco se dio conocimiento a la Seccional 2ª, y poco después se concretó la detención de los "vendedores" y el secuestro del celular.

Se trató de Walter Agustín I., de 16 años de edad y residencia en la calle C. Pellegrini al 900, y de Celeste Marcela C., de 15 años, domiciliada en Falucho al 2100.

Finalmente, ambos transgresores fueron entregados a sus progenitores.



FUE SECUESTRADO

LO SUSTRAIDO

En la madrugada de la víspera, numerarios de la Guardia de Infantería de la UR V de Policía, en B. Manera y B. López observaron la presencia de dos individuos movilizados en una bicicleta.

Al darse cuenta de que los policías mostraban interés por lo que hacían, se alejaron rápidamente y en la huida comenzaron a descartar variados elementos y el rodado en que se conducían, ingresando finalmente a un pasillo y desde allí continuaron la huida por techos y patios de fincas lindantes.

En definitiva, se llevó a cabo el secuestro de una balanza, una bicicleta y envases de champú y desodorantes, registrando los elementos nombrados en primer término manchas de sangre.

Lo secuestrado resultó producto de un robo cometido en una Despensa, ubicada en el cruce de las calles C. de Esperanza y Entre Ríos.



MOTO ROBADA EN

FEBRERO DE 2015

En el barrio Amancay, personal de la Seccional 15ª observó a un sujeto movilizado en una motocicleta sin medidas de seguridad y careciendo de la patente, y sin tener colocado el casco. Y al ser interceptado se comprobó que el individuo no contaba con documentación personal y del vehículo.

Posteriormente se determinó que se estaba en presencia de Carlos José María R., de 27 años edad y domicilio en el denominado Asentamiento Villa Sur. Además, se estableció que sobre la Motomel en cuestión estaba en vigencia un pedido de secuestro tras un robo cometido el 22 de febrero de 2015 y denunciado en la Seccional 1ª, resultando damnificado un rafaelino residente en el bulevar H. Yrigoyen.

Por ello se produjo la detención de la persona antes mencionada, a los efectos que determina la ley.



SUSTRACCION DE "BICI"

En la Seccional 13ª radicó denuncia una mujer residente en la calle Pueyrredón al 1400, y lo hizo dando a conocer que durante la noche escuchó un ruido en el patio, y que al salir comprobó el robo de una bicicleta que se hallaba sin medida de seguridad alguna.

Dijo, también, que para ingresar al patio se debió escalar un tapial.