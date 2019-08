Tambo robotizado más grande del país ya funciona diariamente en Córdoba SUPLEMENTO RURAL 08 de agosto de 2019 Redacción Por Se ubica en Ordóñez, y tiene ocho máquinas que ordeñan de manera automatizada. En sólo un mes de funcionamiento, ya lograron cuatro litros por vaca más que antes.

FOTO INTERNET TAMBO ROBOTIZADO. Las vacas ingresan voluntariamente a la sala de ordeñe.

El pasado 2 de julio, la familia Cervigni (de Ordóñez) logró un hito en su establecimiento lechero Don Ino: comenzaron a funcionar seis robots que ordeñan automáticamente a las vacas Holando.

Se trata del segundo tambo de Córdoba y del país que incorpora máquinas de este tipo, después de El Zurdo de Morteros que las tiene desde 2017.

Pero es el primero que ordeña con más de dos robots. En total, serán ocho los que se utilizarán.

Destacó Agrovoz en un informe periodístico, que por sus dimensiones el Don Ino es el tambo robotizado más grande de Latinoamérica (tamaño XL a partir de ocho robots) con la marca holandesa Lely, según lo afirmó Diego Cervigni, gerente general del establecimiento.



CARACTERISTICAS

Dio a conocer La Voz que la inversión fue de 2,5 millones de dólares, y que ya generó buenos resultados productivos.

"Pensábamos que en el primer mes íbamos a perder leche debido al período de adaptación de las vacas al sistema, pero no fue así. No perdimos eficiencia, todo lo contrario. Ya hay vacas que se han estabilizado y aportan cuatro litros más que con el ordeñe anterior", explicó Cervigni.



SE SUPERARON LOS

40 LITROS DIARIOS

Con la adopción de esta tecnología, la productividad de las vacas supera los 40 litros diarios.

Actualmente, el tambo tiene 460 animales en ordeñe y los seis robots trabajan con 290 vacas, mientras se afianza el proceso de adaptación a la tecnología. El objetivo es repartir los ocho robots en cuatro grupos de hasta 120 cabezas cada uno.



DATOS PRODUCTIVOS

Esta tecnologización permite también la obtención de un mayor flujo cuantitativo y cualitativo de datos para tomar decisiones productivas en el tambo.

Lejos de tener una imagen de humanoide, el robot de ordeñe Astronaut A 5 tiene la forma de un brete.

"El animal tiene un collar. Cuando el robot lo detecta, si tiene que ordeñarlo le abre la puerta. Ahí le habilita el comedero y la vaca se relaja. Un láser identifica la ubre y le coloca las pezoneras para el ordeñe", resumió el gerente del establecimiento.

A partir de algoritmos, los robots procesan y brindan información permanente. Permiten saber qué vacas pasaron por el ordeñe, a qué hora, con qué volumen de producción y cuál es la calidad de esa materia prima.

También determinan el tiempo en que el animal deberá volver a pasar por el ordeñe. Si lo hace antes de ese tiempo, el robot no lo deja pasar. Si por algún motivo una vaca no se ordeña en el plazo establecido, un reporte alerta sobre esa faltante.



TRABAJO DE 8 HORAS

Si bien por ahora los robots funcionan las 24 horas del día, Cervigni asegura que cuando el sistema esté estabilizado van trabajar cuatro horas por la mañana y la misma cantidad por la tarde.

El tiempo de ordeñe de una vaca es fisiológico, está determinado por la genética del animal y puede rondar los 7,30 minutos.



LA INVERSION

A partir de una inversión de 2,5 millones de dólares, que incluyó la construcción de un establo para 520 vacas y la modernización de la sala de ordeñe que había construido su abuelo hace 40 años, Diego Cervigni apuesta a un salto en la producción y a una mayor eficiencia en el proceso.