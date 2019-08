Desafíos para acercar el campo a la ciudad SUPLEMENTO RURAL 08 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En un intento por resolver el distanciamiento comunicacional entre la ruralidad y los grandes centros urbanos, la Red de Mujeres Rurales Argentinas en el marco de la 133 Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, organizó una jornada denominada "Los desafíos de la comunicación para acercar el campo a la ciudad", y participaron como disertantes Javier Lanari y Víctor Piñeyro.

"Creemos que el sector rural tiene que tratar de llegar a la comunidad de una manera más humilde, en un plano de igualdad, sin tratar de convencer que nuestro sector es el mejor del mundo o que somos los mejores en el país, sino tratar de ir con una llegada más empática, en igualdad de condiciones", describió Piñeyro.

En la misma línea explicó que "lo que debemos buscar transmitir es que nos interesa despejar todas las inquietudes que la comunidad tenga respecto a los procesos de producción del agro, tratando de llegar con un mensaje más emotivo, sin tantos datos duros, buscando construir un vínculo un poco más afectivo con la comunidad y no tan técnico".

Según lo dado a conocer por la página online de Agrositio, en dicho punto Víctor Piñeyro planteó que es necesario que el campo comience a utilizar masivamente herramientas como las redes sociales, y mejorar la relación con la prensa y los factores de poder, "tenemos que empezar a recorrer los lugares donde todavía no estamos generando una gestión efectiva desde el punto de vista de la comunicación".



¿CUANTO FALTA?

Sobre cuánto falta recorrer en este camino comunicacional, el disertante opinó que "estamos en una etapa incipiente, por décadas no tuvimos la necesidad de salir a contactar con la gente y a comunicarnos, podíamos hacer negocios con la tranquera cerrada, pero ese paradigma cambió y ahora estamos en ese proceso de aprendizaje".

Y seguidamente remarcó que "falta mucho más volumen de instituciones y empresas que tomen un protagonismo más activo, que tomen un poco más de riesgo a la hora de comunicar y que se profesionalicen más, como ya lo hemos hecho a la hora de utilizar satélites, o usar agricultura de precisión o tecnología de fertilización. A cada una de estas tecnologías las hemos ido aprendiendo muy bien y también vamos a aprender este costado del negocio que es tener un planteo de comunicación inteligente. Igual siento que estamos en las primeras etapas".



MUJERES RURALES

A su turno, María Beatriz "Pilu" Giraudo, integrante de la Red de Mujeres Rurales y expresidenta de AAPRESID, describió las características de este movimiento nacido durante el paso del G20 por Argentina, en el marco de las reuniones del W20.

"En el grupo de discusiones W20, las mujeres 20, que continuó los ejes de trabajo que proponían Alemania y los países participantes del G20, en lo que se refiere a equidad de género en lo digital, lo laboral y lo financiero, y Argentina decidió incluir el desarrollo rural con la mujer rural como ícono, porque somos un tercio de la población mundial, un 43 por ciento de la mano de obra agrícola y estamos involucradas en más del 50 por ciento de algún momento del procesamiento de los alimentos", manifestó Giraudo.

En la actualidad la Red está integrada por 250 mujeres pertenecientes a 15 provincias, y la intención es llegar a tener representantes en todos los estados provinciales del país, y tiene cuatro ejes de trabajo: Educación y Capacitación, Desarrollo Local, Buenas Prácticas y Cuidado Ambiental, y Comunicación.