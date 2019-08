Pulverizaciones: gobierno de Entre Ríos las reglamentó por medio de un decreto SUPLEMENTO RURAL 08 de agosto de 2019 Redacción Por El Gobierno provincial zanjó la polémica abierta por la Justicia, que impuso amplias restricciones a las aplicaciones.

FOTO ARCHIVO PULVERIZACIONES. En Entre Ríos se debe respetar lo reglamentado.

El gobierno de la provincia de Entre Ríos publicó un decreto que regula las aplicaciones de agroquímicos, y que zanja una seria disputada que mantenían los productores agropecuarios contra organizaciones ambientalistas, que habían conseguido el apoyo de la Justicia que impuso extensas prohibiciones al uso de fitosanitarios, que hubiesen dejado unas 300.000 hectáreas sin tratamiento.



LAS ZONAS DE

EXCLUSION

El Decreto 2239/19 firmado por el gobernador Gustavo Bordet, marca zonas de exclusión de hasta 500 metros y zonas de restricción de hasta 3.000 metros, además de incorporar unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y fitosanitarios.

Al mismo tiempo prohíbe el uso de pulverizadoras que no estén registradas, y establece que los tratamientos deberán notificarse 48 horas antes a las autoridades.

Así las cosas, determinaron que no podrán aplicarse productos de forma terrestre a menos de 100 metros de radio, y en forma aérea a menos de 500 metros del casco de la escuela.

Además, incorpora áreas de restricción que prohíbe clase I y II de acuerdo a las distancias.



UNA POLEMICA Y

UN FALLO JUDICIAL

La polémica la desató un fallo judicial, que excluía de aplicar agroquímicos en un radio de 1.000 y 3.000 metros (para aplicaciones terrestres y aéreas, respectivamente) alrededor de las escuelas rurales.



DETALLES DEL

DECRETO

Lo dado a conocer por Noticias Agropecuarias tiene que ver con que tal como figura en el documento, se aplican distancias "de 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa”.

"La zona aérea comprendida entre 500 metros y 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2. En las zonas de prohibición de los productos 1A, 1B, y A 2, si se pueden aplicar productos grado 3 y 4", indica, y remarca que debe intervenir un ingeniero agrónomo.

"La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación. Fijarán cortinas forestales en cada una de las escuelas", es otra de las disposiciones, tal como el hecho de que se reempadronarán las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones.