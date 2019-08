Nutrición para mejor salud de vacas La opinión de Wilfried van Straalen SUPLEMENTO RURAL 08 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET NUTRICION. La importancia que adquiere.

Schothorst Feed Research (SFR) es una conocida organización independiente de asesoramiento e investigación para la nutrición animal, con sede en los Países Bajos.

Dairy Global se encontró con Wilfried van Straalen, coordinador de investigación y consultor de vacas lecheras en SFR, y se dialogó sobre la forma cambiante en que alimentamos al ganado lechero de alta producción actual y cuáles son los temas clave en la formulación de la dieta.

-¿Mejorar la producción de leche sigue siendo el foco principal para los nutricionistas lácteos de todo el mundo?

-Vemos que producir más leche sigue siendo, en promedio, el objetivo principal de muchos productores de lácteos en todo el mundo. Pero también vemos que los agricultores y nutricionistas son más conscientes de la fertilidad, la salud y la sostenibilidad y el papel de la nutrición en esto. Una excepción es quizás el problema de la longevidad. Este es, por ejemplo, un gran tema en algunos países de Europa occidental como los Países Bajos, estimulado por la regulación del fosfato.

-Puede dar algunos ejemplos de los cambios observados en la nutrición de las vacas lecheras?

-Vemos que suceden varias cosas en la industria láctea que tienen un efecto directo en la forma en que alimentamos a las vacas. Uno de ellos es la creciente demanda de los procesadores de lácteos con respecto a algunos problemas éticos/ambientales. Un ejemplo de esto es la demanda de usar ingredientes alimenticios libres de OGM. En Alemania conocido bajo "VLOG". Por lo tanto, los agricultores que producen para estos procesadores tienen menos ingredientes para elegir.

-Al mismo tiempo, se están estudiando otros tipos de fuentes de proteínas, como los lupinos o los guisantes, y se está investigando cómo hacer que las proteínas de estos ingredientes sean menos degradables para su uso en las dietas de vacas lecheras. El problema de estos enfoques de arriba hacia abajo, exigidos por los procesadores, es que el valor nutricional de los ingredientes utilizados no es la principal preocupación.

-El problema de los OGM o el hecho de que los ingredientes se obtienen localmente es a menudo la razón principal. El uso de harina de soya o de almendra de palma, por ejemplo, son dos tipos de ingredientes que a menudo se usan para las vacas y tienen un buen perfil nutricional.

-Parece que la formulación de dieta para vacas se está volviendo más complicada. ¿Cómo puede ayudar el modelo E-lácteo con esto?

-Para tomar mejores decisiones sobre qué alimentar, necesitamos modelos buenos y confiables. En SFR hemos desarrollado el modelo E-lácteo que describe todos los pasos en la fermentación ruminal, la digestión intestinal y la fermentación y el metabolismo. Con este modelo se pueden calcular diferentes tipos de nutrientes (glucógeno, lipogénico y aminogénico).

-El modelo puede ayudar a hacer que la fermentación ruminal sea más eficiente y, a su vez, prevenir la aparición de ciertos trastornos metabólicos como la acidosis ruminal. Este último es de particular interés en las vacas en transición. Las vacas que producen hasta 30 litros por día pueden confiar en la fermentación normal del rumen, pero los animales que producen más de 30 litros por día tienen mayores demandas y también deben ser alimentados con ingredientes específicos de proteínas, almidones y ácidos grasos rumiables.

-Reducir el riesgo de cetosis. Para un buen modelo, también necesita buenos datos de los ingredientes del alimento. En SFR hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en obtener los valores de alimentación de diferentes materias primas. Esto significa que podemos hacer predicciones confiables. También tenemos datos únicos incluidos en el modelo, como el efecto del tiempo de almacenamiento del maíz sobre la fermentación y la degradabilidad ruminal del almidón y el efecto de diferentes tamaños de partículas de un determinado ingrediente de alimentación.

-Otro tema candente en este momento es la reducción de la contribución relativamente grande de los rumiantes a la emisión de metano. Vinculado a la fermentación ruminal, el modelo E-lácteo puede usarse para reducir la producción de metano cambiando la composición de la dieta. El modelo es de uso internacional.

-¿Esto significa que el nutricionista puede controlar mejor la salud de la vaca?

-Con el modelo E-lácteo, el nutricionista recibe consejos sobre cómo alimentar a la vaca de alta producción. Y esto también significa que el nutricionista puede controlar mejor las proteínas de la leche, la grasa de la leche o la lactosa. Esto no es tanto para complacer al procesador de lácteos o para obtener más dinero por el alto contenido de grasas o proteínas de la leche (los procesadores de lácteos todavía ven la leche como un producto a granel), pero la composición de la leche puede brindarle al agricultor información sobre la salud y el estado de la vaca.

-Un alto contenido de grasa láctea después del parto indica la presencia de cetosis crónica. Un bajo nivel de grasa de la leche durante toda la vida de una vaca puede significar que la vaca sufre de acidosis ruminal. La nutrición puede ser una gran herramienta para minimizar o prevenir enfermedades metabólicas en las vacas y ahora tenemos mejores herramientas para hacer la dieta perfecta. Y teniendo en cuenta que hasta el 25% de las vacas lecheras sufren de acidosis subclínica del rumen, la necesidad de prevenir esta condición costosa es una prioridad en la agenda de investigadores como nosotros.

-Además de esto, el efecto de la salud del rumen en la salud animal en general sigue siendo un tema candente, pero también vemos un interés global en otras partes del sistema digestivo de la vaca: la acidosis del intestino posterior, por ejemplo. Este trastorno está relacionado con la acidosis ruminal, pero aún no sabemos mucho al respecto.

-El intestino posterior es más sensible a los ácidos y las toxinas que el rumen y la vaca puede enfermarse mucho por la acidosis del intestino posterior. Estamos haciendo un trabajo de investigación para encontrar formas de influir en todo el sistema digestivo a través de la nutrición.

-Vemos una tendencia de usar más aditivos para raciones en la nutrición de las vacas. ¿Cree que las vacas lecheras pueden beneficiarse de ello?

-Vemos más uso de aditivos para piensos en la nutrición de rumiantes. Una gran cantidad de investigación se ha dedicado a los aminoácidos ruminosos no degradables. Esto es interesante porque tendemos a incluir menos proteínas en la dieta de las vacas lecheras de alto rendimiento. Además, se está discutiendo el uso de fuentes de proteínas de alta calidad como la harina de soya.

-Los aminoácidos no degradables se incluyen en la matriz de alimentación y un nutricionista puede ver rápidamente si el uso de estos suplementos también es económicamente interesante o si es mejor reemplazarlos con otros ingredientes de proteínas o hacer que los productos sean menos degradables a través del tratamiento térmico para ejemplo. También vemos un creciente interés en el uso de productos de colina o vitamina (B) en las dietas de vacas lecheras. Especialmente vitaminas B, que son buenas para las vacas lecheras de alto rendimiento, ya que esto apoya la función hepática.

-¿Se verá una dieta típica de vaca lechera durante los mismos diez años?

-Creo que veremos algunos cambios en el futuro cercano. Tendremos acceso a una paleta más grande de ingredientes alimenticios. En algunos países del mundo, como los Países Bajos, también vemos un mayor enfoque en obtener el material de alimentación regionalmente en lugar de importarlo desde lejos. Esto significará que las vacas lecheras holandesas tendrán más pasto y menos maíz en la dieta. La búsqueda de nutricionistas es encontrar el mejor alimento compuesto para complementar este nuevo tipo de dieta.

-Al mismo tiempo, espero que la formulación de la dieta en los próximos años se base más en proteína digestible en lugar de proteína cruda. La mayor parte de la regulación y los modelos todavía se basan en la proteína cruda, ya que puede medirse fácilmente y traducirse directamente del total de nitrógeno.

-A nivel internacional, vemos una tendencia en el uso de menos ingredientes OGM y el efecto de la producción lechera en el medio ambiente (emisiones de gases de efecto invernadero), como se mencionó anteriormente. Esto tiene un efecto directo en los ingredientes del alimento que usamos y se permite usar en el futuro. También nos enfocaremos más en formular dietas para vacas individuales.

-Esto se hace más fácil mediante el uso de sensores y otra tecnología que proporciona información sobre la rumia y otros parámetros. Por último, veo un mayor interés en alimentar terneros y vacas secas. Ambos grupos son muy importantes. Una vaca lechera de alta producción comienza con un ternero sano. Aún así, algunos agricultores no siempre se dan cuenta de eso. Con más atención a la alimentación de terneros a una edad temprana, a través de la llamada programación metabólica, aumenta la posibilidad de que se produzca más leche más adelante en la vida.

* Publicado en el Boletín de Dairy Global.