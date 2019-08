¿Quién dijo que a los jóvenes no les interesa el tambo...? SUPLEMENTO RURAL 08 de agosto de 2019 Redacción Por Mariano Beltramino es docente del Instituto Agrotécnico Salesiano de Colonia Vignaud, y dicta la materia producción de bovinos de leche.

FOTO INTERNET MARIANO BELTRAMINO. Expuso concepto interesante, y para tener en cuenta.

El Instituto Agrotécnico Salesiano de Colonia Vignaud es un faro en materia de difusión lechera.

Un periodista de TodoAgro estuvo presente en la cobertura de una jornada sobre reproducción bovina y mastitis. y dialogó con docentes y estudiantes.

Un interesante artículo publicado años atrás por la revista Nuestro Agro, titulado "El templo del conocimiento" destacó que "en este juego de palabras que titula este breve artículo, se sintetiza lo que es el prestigioso Instituto Agrotécnico Salesiano Nuestra Señora del Rosario, de Colonia Vignaud, un auténtico lugar donde conviven la fe y el saber técnico. La obra de Don Bosco, el Santo de los Salesianos, encontró en Vignaud su mejor expresión educativa, convirtiéndose con el paso de los años en el instituto de formación agrotécnica por excelencia de la región centro del país".



PALABRA DE UN

DOCENTE

Mariano Beltramino es docente del Instituto Agrotécnico Salesiano de Colonia Vignaud, y quien dicta a los estudiantes la materia producción de bovinos de leche.

"Nosotros estamos muy pegaditos a lo que va a ser la Reserva de Mar Chiquita, entonces va a ser un foco bastante importante para el tema de la aplicación de la agroecología y me parece que lo van a declarar como parque nacional así que la agroecología se va a venir fuerte para este lado", señaló a manera de pronóstico para esa parte del Noreste cordobés.



DESCRIPCION DE

LA ZONA

En cuanto a la descripción de la zona, que está muy cerca de Morteros, Beltramino dijo "estamos en una zona que es espectacular. Acá, en 2016 se nos vino la inundación, se nos inundó todo alrededor de Vignaud. Pero esta zona parecía una isla, llovió y se encharcó lo justo y hubo excesos de lluvia, pero no fue gran cantidad. Insisto, es una zona muy buena y productivamente hay mucha agricultura y tambos, y poca ganadería de carne. Aquí predomina la producción de leche, ya que formamos parte de la cuenca lechera más importante del país".



FAMILIA BOSIO

En la zona de Vignaud es muy reconocida la familia Bosio que no solo agrega valor con tambos, sino que además poseen planta de balanceados e, incluso, son socios en Lactear, una empresa láctea que irrumpió con fuerza en el universo lechero argentino.



LA CHARLA CON

BELTRAMINO

-Ha ido mutando el perfil de tambo desde que vos te has enfocado a la actividad lechera, ¿en qué sentido ha cambiado?

-Pasamos de un pastoril extensivo, a sistemas intensivos con encierre. Se trabaja mucho en piquetes abiertos, la mayoría de los tambos ya encierra y trae toda la comida al piquete, y eso da buenos resultados.

-¿Qué ves en 10 o 20 años en la zona?

-Creo que la tendencia va a lo que están pronosticando, de que se van a resumir la cantidad de tambos y se van a agrandar cada vez más, pero me parece que el foco va a estar en las empresas que sean eficientes no es mas producir mucho o poco sino ser eficientes.

-Estás en contacto todos los días con cientos de jóvenes, y en la actualidad se les reprocha mucho a los "centennials" (nacidos en el nuevo siglo) por su indolencia. ¿Qué es lo que decodificás de ellos?, ¿ves que el tambo es una opción para ellos?, ¿por cuál ventana o puerta pueden arrimarse al tambo?

-La puerta de entrada es fácil, creo que es la aplicación de la tecnología. Muchos de nosotros a lo mejor no sabemos manejar, y ellos la tienen "súper incluida" ya en su forma se ser. Y eso va a ser el motor de la aplicación de esa tecnología en nuestros tambos.

-Del 100 por ciento que se recibe por año ¿cuántos van al tambo o al sector de agroalimentos?

-El colegio tiene esa tendencia de que la mayoría, me animo a decir un 50 o 60 por ciento, tienen dependencia al campo. Entonces por ahí terminan de una forma u otra culminando estudios. Pero hay gente que son hijos de productores, que van a trabajar al campo.