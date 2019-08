La Crema tiene día y hora para su estreno en la Primera Nacional Deportes 08 de agosto de 2019 Redacción Por Será el sábado 17 a las 12:00 hs en Adrogué ante Brown. El equipo de Walter Otta jugará mañana el último amistoso y luego comenzará la cuenta regresiva para el inicio de la temporada. Conocé cómo se jugará la primera fecha.

FOTO ARCHIVO TODO DEFINIDO. / Atlético visitará a Brown de Adrogué en el inicio de la Primera Nacional y ya tiene día y horario confirmado.

El torneo de la Primera Nacional está a la vuelta de la esquina, ya cada vez falta menos y la ansiedad ya se siente en todos los clubes que ultiman detalles para la durísima temporada 2019/2020 que se viene. La principal categoría de ascenso de la argentina se pondrá en marcha la próxima semana.

Ayer por la tarde, desde AFA, confirmaron la programación de la primera fecha, tanto para la Zona A como para la B, en donde se encuentra Atlético de Rafaela.

La “Crema” arrancará de visitante, ante Brown de Adrogué, el sábado 17, a las 12 del mediodía, en el Lorenzo Arandilla.

El debut como local para el elenco de Walter Otta será ante Tigre, y dicho cotejo se maneja para jugarse el viernes 23 a las 19:05 hs, aunque todavía esto no fue oficializado.

El programa completo de la primera fecha de la Primera Nacional:



Zona A



Viernes 16/08

21:00 hs Estudiantes de Río Cuarto vs. Temperley.

22:00 hs Mitre de Santiago del Estero vs. Estudiantes de Buenos Aires.



Sábado 17/08

13:05 hs (TV) Atlanta vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

18:00 hs Belgrano de Córdoba vs. San Martín de San Juan.



Domingo 18/08

15:05 hs (TV) Guillermo Brown (PM) vs. Barracas Central.

18:00 hs Alvarado de Mar del Plata vs. Agropecuario de Carlos Casares.



Lunes 19/08

15:30 hs (TV) Nueva Chicago vs. Deportivo Morón.

21:05 hs (TV) Ferro Carril Oeste vs. Platense.



Zona B



Jueves 15/08

21:05 hs (TV) Chacarita vs. All Boys.



Sábado 17/08

12:00 hs Brown de Adrogué vs. Atlético de Rafaela

15:30 hs Sarmiento de Junín vs. Santamarina de Tandil.

15:30 hs Villa Dálmine vs. Instituto de Córdoba.



Domingo 18/08

15:30 hs Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Jujuy.

16:00 hs Gimnasia de Mendoza vs. Defensores de Belgrano.

17:05 hs (TV) Tigre vs. Quilmes.



Martes 20/08

21:05 hs (TV) Almagro vs. San Martín de Tucumán.