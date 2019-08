Lavagna pidió apartarse del voto útil Nacionales 08 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, cerrará hoy su campaña para las elecciones primarias (PASO) del próximo domingo en el partido bonaerense de San Martín y apuesta a romper la polarización con un llamado a "expresarse" en las urnas "sin pensar en el voto útil".

Antes del inicio de la veda electoral Lavagna encabezará un acto este jueves a las 12:00 en el Centro Migueletes, ubicado sobre la avenida Rodríguez Peña 2704 del partido de San Martín, junto a su compañero de fórmula, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey.

También participarán el precandidato a gobernador bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca, y todos los postulantes de las listas legislativas de Consenso Federal.

En el tramo final de la campaña, el ex ministro de Economía intenta romper con la polarización entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos para lograr un respaldo en las urnas que lo deje bien posicionado para las generales de octubre.

Por esa razón, este miércoles, antes de su acto de cierre Lavagna remarcó que las PASO "son una especie de gran encuesta" y subrayó que "es el momento donde los ciudadanos pueden expresarse de manera libre, sin pensar en el voto útil".

En una ronda de entrevistas con radios del interior del país, Lavagna remarcó el pedido de los votantes de que en los comicios del domingo "expresen realmente lo que sienten" y agregó: "Va a haber una vocación de lo que quiere la sociedad".

Junto a su propuesta de elevar el salario mínimo, vital y móvil para "reactivar el consumo" y empezar a recuperar la actividad económica, la idea de no apostar por el "voto útil" en las primarias será uno de los ejes del cierre de campaña del aspirante a la Presidencia. Sobre la situación económica del país, el ex ministro sostuvo que "el deterioro de la sociedad en términos de pobreza, indigencia y desempleo alcanza niveles graves" y advirtió: "Tenemos que salir de un estancamiento de 8 años. No hay en el mundo economías donde haya habido estancamientos de 8 años".