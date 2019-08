Moreno no podrá ser funcionario público Nacionales 08 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La Cámara Federal de Casación Penal declaró ayer inadmisible un recurso extraordinario presentado por Guillermo Moreno y confirmó la condena de dos años y 6 meses de prisión de cumplimiento en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer como funcionario público.

El ex secretario de Comercio del kirchnerismo fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 por haber utilizado fondos públicos para comprar cotillón con la leyenda "Clarín Miente", que aludían al matutino porteño.

El veredicto judicial incluyó la obligación de restituir las sumas sustraídas para adquirir esa mercadería.

Luego de este revés, a Moreno sólo le queda la alternativa de tratar de que su queja llegue a la Corte Suprema de Justicia y que el máximo tribunal revierta la condena en su contra.



SENTENCIAS A BOUDOU

El ex vicepresidente Amado Boudou conocerá a fines de agosto si es o no condenado en dos causas por las cuales está siendo sometido a juicio, uno por la compra de un vehículo marca Honda en la década del ´90 y otra por una licitación en la adquisición de casi veinte autos de alta gama cuando estaba al frente del Ministerio de Economía.

El juicio es por los delitos de falsedad ideológica de documentos públicos en la transferencia de un vehículo, por un lado, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y uso de documento público falso en la compra de 19 vehículos para el Ministerio de Economía, por el otro.