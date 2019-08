"Para nosotros es prioritario el tema de la defensa de la vida y de la familia"

Cynthia Hotton, precandidata a vicepresidente del Frente Nos, estuvo de visita en nuestra ciudad comunicando sus proyectos, acompañando al precandidato presidencial Juan José Gómez Centurión, de cara a las próximas elecciones nacionales.

Hotton es la primera candidata a vicepresidente evangélica del país y en su campaña por las provincias está canalizando el voto religioso con fuerte respaldo de pastores y obispos de todas las regiones. Hace 17 años que milita en política y siempre tuvo un compromiso con la vida y la defensa de la familia. Entre el 2007 y el 2011 fue diputada nacional y el año pasado, cuando el país debatió por el tema del aborto la candidata tomó su propia postura para decir que "somos millones los argentinos que no nos vemos representados por ningún partido político y por eso decidimos conformar este frente electoral para seguir adelante con aquello que creíamos", dijo ayer en nuestra ciudad.

Antes de que decidiera ocupar la vicepresidencia en este lista, iba a tomar la decisión de ocupar una banca en diputación en la provincia de Buenos Aires, pero a último momento cambió su mirada y se volcó a esto que pregona en la actualidad.

"Hay una necesidad de parte de todos aquellos que de alguna manera participan de esta ola celeste y de tener un espacio que los represente", expresó ayer la candidata y agregó al respecto que "hay una crisis económica importante. La gente espera saber quiénes somos los que están aportando soluciones, sobretodo en materia inseguridad también. Lo que sí les puedo decir es que es prioritario el tema de la defensa de la vida y de la familia. Estamos en contra de la ideología de género, ya que para aquellos ciudadanos que les preocupa este tema, ningún otro espacio político los está representando. Y es por eso que nadie representa esto valores, como nosotros lo hacemos al cien por cien. Los mismos valores mantienen todos nuestros candidatos en todo nuestro país", mencionó y agregó: “el caso pone de relieve la importancia de legislar en esta materia dado que no se encuentra previsto en nuestro Código Civil y Comercial. En este sentido, nuestro partido pondrá a consideración en el Congreso un proyecto de ley que permita la adopción prenatal en defensa de la vida de la mujer y la persona por nacer, siempre y cuando se cuente con la conformidad de la madre”.



PREOCUPACIÓN ECONÓMICA

Hotton en este sentido que "la parte económica nosotros tenemos muy en claro que lo que dignifica a la persona es el trabajo. Y este modelo, del actual gobierno, incluso el gobierno anterior también, han demostrado que el trabajo no es su prioridad. Hoy en día unas 50 empresas promedio, Pyme, se cierran por día en toda la Argentina, y nosotros sabemos que la unidad productiva que genera la mayor cantidad de empleo son las pymes. Hay una carga impositiva que la hacen imposible de que compitan, por lo que hay que reducir los impuestos, ya que este gobierno no lo hizo porque mantuvo el gasto político y el gasto público a altísimas tasas", marcó.

Además dijo que "venimos pregonando que las altas cargas sociales en realidad van en detrimento del interés del trabajador. Nosotros queremos que los trabajadores puedan volver a estar en blanco para que comience de nuevo el círculo, e equilibrar la balanza fiscal", finalizó.

