UCR Rafaela convoca a votar Macri–Pichetto Locales 07 de agosto de 2019 Redacción Por "No queremos retroceder, no podemos volver a los bolsos, a los sobreprecios en la obra pública", dicen en un comunidad.

El Comité Radical de nuestra ciudad emitió ayer un comunicado en donde convoca a los ciudadanos a optar por el bloque Cambiemos en las próximas elecciones nacionales, apoyando a Mauricio Macri y a Miguel Angel Pichetto: “sabemos que faltan cosas por mejorar, no fue un camino fácil y hubo muchos que hicieron lo posible para que todo salga mal. Pero también sabemos este gobierno avanzó de manera significativa en materia de obras públicas, miles de cuadras de pavimento, kilómetros de rutas, puentes, autopistas, servicios públicos, dejamos de importar gas, se mejoró la matriz energética, gasoductos, el 70% del país ya cuenta con comunicación 4G, obras de agua y cloacas en muchas localidades que hace décadas lo esperaban", expresaron en un comunicado.

En tanto, en otro tramo de la redacción dice que "no queremos retroceder, no podemos volver a los bolsos, a los sobreprecios en la obra pública, no nos podemos permitir que “la pesen", no queremos volver a tener miedo de pensar distinto. No perdamos lo que con tanto sacrificio logramos juntos, sigamos apostando a transformar de manera definitiva nuestro país", destacaron.

A modo de cierre, dicen que "hoy la historia te llama a ser partícipe de una verdadera revolución que continúa con tu voto, sabemos que las cosas cotidianas tal vez te cuestan más, que no es fácil llegar a fin de mes, pero estamos seguros que todo esfuerzo tiene su recompensa, estamos a un paso de la meta, logremos juntos que esta transformación no se detenga, recordá siempre que juntos somos imparables. Queda mucho por hacer pero sin vos no lo vamos a lograr, este domingo cuando vayas a votar hacelo pensando en el futuro, votá no solo por vos, hacelo por las generaciones que vienen. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Por eso es que desde nuestro lugar te invitamos a seguir juntos por el cambio, apoyando a Mauricio Macri para la presidencia y Federico Angelini y Ximena García para representarnos en el Congreso Nacional”, finalizaron.