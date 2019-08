Marilín Mambou en La Máscara Información General 07 de agosto de 2019 Redacción Por El Centro Cultural La Máscara anuncia la segunda noche de su tradicional Ciclo de Café Concert. El espectáculo “Marilín Mambou”, de la ciudad de Buenos Aires, se presenta el sábado 10 de agosto a las 23 hs.

El ciclo se ha convertido en un clásico dentro de la programación de La Máscara y cuenta en esta oportunidad con diversas propuestas que van desde repertorios musicales y números teatrales, todos ellos atravesados por el humor como eje y soporte de las diferentes expresiones.

La síntesis argumental de “Marilín Mambou” dice: “Unipersonal clownesco femenino. Hula hula excéntrico, humor, cantos catárticos, danzas poéticas y preguntas existenciales. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué necesito que me amen para ser feliz?...serán algunas de las preguntas que se hará Marilín Mambou cuando, presa de su propio virtuosismo, logre escapar de las vueltas frenéticas de su hula hula. Como aquellos pensamientos de los que no logramos liberarnos fácilmente y complican el acceso hacia nuestros próximos destinos. Serán sus cantos catárticos, danzas poéticas y preguntas existenciales quienes logren reafirmar su verdadero propósito en esta vida: cantar, bailar y hacer reír.”



Ficha artística

Interpretación, creación y dirección: Agustina Castro

Supervisión en dirección: Julieta Carrera

La presentación de cada espectáculo está a cargo del humor de los actores de La Máscara y las meseras, como todos los años, están producidas especialmente para servir tragos y tortas.

La boletería está habilitada de lunes a viernes de 18 a 20 hs y los sábados a partir de las 21:00. El valor de las entradas generales es de $ 200 y $ 150 para asociados. La capacidad de la sala es limitada. El XXII Ciclo de Café Concert del Centro Cultural La Máscara cuenta con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura. Sala subsidiada por el Instituto Nacional de Teatro.