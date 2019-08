Primer Torneo de fútbol infantil

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba).-El pasado viernes 02 de agosto, el Club Argentino presentó la realización del “1° Torneo de Fútbol Infantil” que se realizará en sus instalaciones deportivas los días 14 y 15 de setiembre próximos. La misma tuvo lugar en la sede social de la entidad decana del pueblo y en la conferencia de prensa de presentación se encontraban los auspiciantes, medios de prensa, invitados especiales y colaboradores del evento.

En la mesa cabecera y abriendo la secuencia informativa, el Presidente del Club Argentino Ariel Quié en la bienvenida, recordó que la entidad que preside, muchas veces fue sub sede de distintos torneos infantiles (citó al de Ferro de Rafaela y Social Brinkmann, etc). “Hace unos meses, junto a la sub comisión de infantiles hemos decidido que el Club Argentino organice el 1° Torneo de Fútbol Infantil”. “Es un orgullo para nuestro club este proyecto. Gracias a todos los que se sumaron a la iniciativa, Escuelita de Futbol, padres, firmas comerciales e instituciones de nuestro pueblo”.

Por su parte y representando a la Sub Comisión de Fútbol Infantil, Fabio Domingo Sudano fue el encargado de hablar sobre el torneo. Está pensado para los días 14 y 15 de setiembre próximo, para las categorías 2010/2011 y 2012 competitivas. Y será encuentro para las categorías 2013 y 2014. Hasta el momento ya son 60 equipos los confirmados lo que hace una presencia de casi 800 chicos para el fin de semana de setiembre. “Somos un grupo de padres que nos gusta mucho el fútbol y ahora vivimos con pasión la organización del 1° torneo donde nuestros hijos son protagonistas”.

Rubén Horacio Serafino es el Presidente del Consejo directivo de AMASCA la Mutual del Club Argentino y también se manifestaba muy contento por la iniciativa del Club. Agradecido por haber sido invitados y destacaba el compromiso de AMASCA para todos los acontecimientos culturales y deportivos (como el citado) de la localidad y la zona desde hace treinta años. “Este sin dudas es un buen momento para que las familias tomen conciencia que si los hijos están en el Club, no están en otros lugares que pueden ser comprometidos. Por eso gracias a los padres que ayudan al Club Argentino que indirectamente lo hacen con sus hijos”. “Estoy seguro que este es sólo el primero de tantos que se sumarán a la grilla deportiva/educativa de la institución”.

Cerró la presentación Elvio Meolans Presidente del Consejo Directivo de SanCor Salud diciendo que, “como humbertino y como Presidente de SanCor Salud me siento orgulloso de estar colaborando en este proyecto deportivo. Pensamos que los hijos que hacen deportes tienen una mejor protección. Felicitaciones a todos”.

Finalmente fue presentado oficialmente “Humbertito” la mascota oficial que tendrá el torneo. Para todos aquellas instituciones que necesiten datos de inscripción, deben compartir las páginas de Facebook o Instagram que el Club Argentino ha dispuesto para la ocasión.