Hockey: CRAR recibió a Franck Deportes 07 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA CRAR FALTO EL PRINCIPAL./ Se jugaron en inferiores y Reserva.

El pasado sábado se disputó la segunda fecha del torneo Nivelación de hockey damas de la Asociación Santafesina. En nuestra ciudad, el CRAR recibió a Atlético Franck, con el dato saliente que no se disputó el partido de primera división por no presentación del equipo visitante. Por reglamento se determina la victoria para el elenco Verde con un resultado de 3 a 0.

Los restantes resultados fueron: Sub 12: CRAR 3 (Martina Abona y Lola Pronotti -2-) – Atlético Franck 1.

Sub 14: CRAR 0 – Atlético Franck 1. Sub 16: CRAR 2 (Guadalupe Vannay y Virginia Bruera) – Atlético Franck 1.

Sub 18: CRAR 7 (Abril Beltramino, Emilia Costamagna -2-, Alina Costamagna -2-, Araceli Mondino, Sofía Bolea) – Atlético Franck 0.

Reserva: CRAR 1 (Marcela Marín) – Atlético Franck 0.

Los demás resultados de la fecha en primera fueron: Santa Fe Rugby 5 - Argentino 1; El Quillá B 0 - El Quillá 8; La Salle 1 - CRAI 1; y Universitario 3 - Colón 0.

El sábado, por la tercera fecha, el equipo rafaelino recibirá a Santa Fe Rugby en los horarios habituales.