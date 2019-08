La famosa "polarización" Locales 07 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La vicepresidenta que llevará Juan José Gómez Centurión también se refirió al resto de las lista. Específicamente a la que encabeza Alberto Fernández y la de Mauricio Macri, que busca la reelección. "Todo el mundo habla de esta famosa 'polarización', y todos sabemos que fue diseñada. Cuando el oficialismo tuvo una crisis en la economía le vino muy bien y a la vez que Cristina siga siendo su opositora. Y eso lo mantuvieron, pero a la vez quien garantizó los fueros para que la justicia no pueda ir a fondo con ella, hoy es el vicepresidente del espacio Cambiemos. No sé cuál es la interpretación del votante, pero uno no se siente muy respetado con este 'swingerismo' político, donde uno está con el otro y no se entiende verdaderamente cuál es la propuesta. Esta grieta le conviene a los dos", mencionó Cynthia Hotton y agregó al respecto que "los medios de comunicación compraron esta idea, que está muy instalada", dijo.

Además, expresó en nuestra cuidad que "estamos confiados de que nuestra propuesta va a ir creciendo, nuestra campaña es de boca en boca, venimos en micro, en coche, y nos ayudan para eso. Pero sabemos claramente que Las PASO la vamos a pasar. Si estamos entre un 3% o un 4% para estas elecciones que se vienen, vamos a estar conformes. Es un partido nuevo y tenemos que sacar todos esos votos con la gente que nos acompaña. No tenemos los recursos, y sin embargo vamos a sacar muchos votos en esta ciudad", marcó. .

A modo de cierre adelantó que "el ingreso para los partidos chicos es casi imposible, no solamente por los trámites que eso implica, sino por el control del voto con la fiscalización, que es terrible", cerró.