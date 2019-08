Información importante para las elecciones del domingo

La Municipalidad de Rafaela acerca a la ciudadanía la siguiente información referida a las Elecciones Nacionales Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán el domingo 11 de agosto.¿Qué votamos?: Precandidatos a Presidente y Diputados Nacionales. ¿Qué día votamos?: El próximo domingo 11 de agosto se realizarán las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Tienen como finalidad definir a los candidatos presidenciales y diputados nacionales de cada espacio. Son obligatorias para todos los ciudadanos que se encuentren en el padrón. ¿Cómo votamos?: A través del voto sábana impreso por partido o alianza electoral.¿Quiénes pueden votar?: Los argentinos nativos y por opción desde los dieciséis (16) años y los argentinos naturalizados desde los dieciocho (18) años, siempre que figuren en el padrón electoral y exhiban documento habilitante. ¿Con qué DNI se puede votar?: Cualquier documento es válido para votar, siempre que sea el último ejemplar emitido.-DNI libreta de tapa verde-DNI libreta de tapa celeste-Libreta Cívica-Libreta de EnrolamientoDNI libreta de tapa marrón (extranjeros)-todos los DNI tarjeta-también los DNI que tienen la leyenda “no válido para votar”.Los votantes que presenten un documento posterior al que consta en el padrón también podrán votar (por ejemplo, si en el padrón figura “DNI duplicado” y se presenta con un “DNI triplicado”).En cambio, NO podrán votar aquellos que presenten un documento anterior al que figura en el padrón electoral.¿Dónde se vota?: Consultá tu lugar de votación en: https://www.padron.gob.ar. Subsecretaría de Gestión y Participación (H. Yrigoyen 421). Centros Tecnológicos Barriales (CTB): CTB Barranquitas (G. Maggi y Perussia); CTB Güemes (Zaballa y Luis Maggi) CTB 2 de Abril (Don Orione esq. Echeverría); CTB Zazpe (CIC- Francia y Zafetti); CTB Italia (Bollinger 161); CTB Jardín (M. Brasca 650); CTB Fátima (Ciclovía entre Oliver y Beltramino)Rafaela en Acción → consultá el recorrido en http://rea.rafaela.gob.ar/node/23. ¿Qué debo hacer si no figuro en el padrón?: Los ciudadanos que no figuran en el padrón definitivo podrán realizar el reclamo por las siguientes vías: www.padron.gov.ar/cne_reclamos; [email protected] ; 0800-999-7237 (línea gratuita de 7:30 a 15:30); Centro de Documentación Rápida Municipal (personalmente en avenida Hipólito Yrigoyen 421).