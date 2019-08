Mayco Vivas seguirá como suplente ante Sudáfrica

Los Pumas ya tienen equipo para el duelo con Sudáfrica, en Salta, por el cierre del Rugby Championship. El entrenador Mario Ledesma decidió cinco cambios con respecto a los que cayeron con los Wallabies, para el encuentro a disputarse el sábado en el estadio Padre Martearena, desde las 16:40.

En una rareza porque no suele anunciarlo con tanta anticipación, el head coach Puma ya tiene todo listo para el último duelo en el torneo y también lo que será su despedida del país antes del Mundial. En el pack regresan Agustín Creevy, Matías Alemanno, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio, mientras que en los backs retorna Emiliano Boffelli. Los que salen son Julián Montoya, Tomás Lavanini, Guido Petti, Tomás Lezana y Joaquín Tuculet. El rafaelino Mayco Vivas seguirá ocupando un lugar entre los suplentes, con el número 17.

Petti fue uno de los que más jugó en el año y tendrá un poco de descanso, ya que estará en el banco. Lo mismo sucede con Lavanini, otro que sumó muchos minutos en Jaguares. Gonzalo Bertranou, quien estuvo hasta el fin de semana pasado con Jaguares XV para tener acción después de la lesión del hombro sufrida a principio de año, estará como relevo de Tomás Cubelli.

Otra novedad es la de Benjamín Urdapilleta, que todavía no pudo jugar por una molestia física, y ahora tendrá su chance de mostrarse en Salta. Se viene un partido importante, no solo porque es una nueva oportunidad de jugar antes del Mundial sino porque será la última vez en el país antes de la Copa del Mundo.

Además, Sudáfrica viene con todo para gritar campeón después de 10 años en el torneo.

La formación del equipo argentino será con: 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy, 3- Juan Figallo, 4- Matías Alemanno, 5- Marcos Kremer, 6- Pablo Matera (c), 7- Javier Ortega Desio, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez, 11- Ramiro Moyano, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Moroni, 14- Santiago Cordero, 15- Emiliano Boffelli.

Suplentes: 16- Julián Montoya, 17- Mayco Vivas, 18- Santiago Medrano, 19- Guido Petti, 20- Tomás Lezana, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Benjamín Urdapilleta, 23- Joaquín Tuculet.