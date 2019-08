Vidal con los jóvenes Nacionales 07 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La gobernadora de Buenos Aires y postulante a la reelección, María Eugenia Vidal, encabezó ayer un acto en la localidad de Escobar, donde apeló al voto de los jóvenes y pidió volver a ser "millones" en las urnas y votar por el "futuro".

"El domingo seamos millones de nuevo, sorprendiendo a todos lo que creen que no se puede", enfatizó Vidal en un encuentro en el Club Sportivo, junto al postulante de Juntos para el Cambio local, Leandro Costa.

La gobernadora provincial expresó: "Necesitamos que se rebelen, que hagan oír su voz, Mauricio (Macri) y yo, que los hemos ido conociendo en tantas recorridas, confiamos en ustedes".

"Pero ustedes tienen que confiar en ustedes mismos. No dejen que el silencio se quede en ustedes ante la injusticia y mucho menos ante la resignación. Que nadie les diga que no pueden, que no van a poder hacer lo que se proponen. Seguramente va a llevar esfuerzo, pero se puede. ¿Saben cuántos me dijeron a mí que no se podía? Y acá estoy", remarcó Vidal.