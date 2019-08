Anuncian Zumbathón solidario e inclusivo Sociales 07 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La realización consta de un Gran Zumbathón (Master Class de Zumba) inclusivo y solidario. El primer Zumbathón Inclusivo del país fue el pasado 26 de mayo en la ciudad de Córdoba, en el cual participó el instructor rafaelino Juan Piombi, junto a un grupo de alumnas de sus Talleres Barriales de Desarrollo Social. En esta oportunidad, el rafaelino se encuentra organizando el segundo del país, el que está programado para el próximo 22 de septiembre en nuestra ciudad, más precisamente en las instalaciones del C.E.F. Nº 53, en horas de las tarde.

Participarán más de 60 instructores de zumba, no solo de nuestra ciudad, sino también de otras localidades de Santa Fe, como así también de otras provincias como Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero y Buenos Aires; y también recibiremos a 3 instructores venezolanos. Además tendremos el honor de recibir nuevamente a la primera instructora de zumba con síndrome de Down, Luciana Peralta, oriunda de la ciudad de Córdoba.

La idea es invitar a todas las instituciones de la ciudad que trabajan con personas con discapacidad a que participen del evento armando y mostrando una coreografía de baile. Para esto, se designará un instructor de Zumba de Rafaela a cada institución, para que colabore con ella en el armado de su presentación.

Cabe destacar que el encuentro tendrá un fin solidario, ya que en lugar de cobrar entrada, se les solicitará a los concurrentes, colaborar con alimentos No perecederos, los cuales se donarán a alguna institución o asentamiento, a definir.