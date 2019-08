Obligaron a manejar un auto en la ruta a un niño de 9 años Policiales 07 de agosto de 2019 Redacción Por LA PAMPA

El auto de un joven que obligó a un niño de 9 años a manejar por una ruta de la provincia de La Pampa fue secuestrado ayer y la Justicia le impuso una multa de hasta 55 mil pesos para poder recuperar el vehículo. Se trata de un Renault 19, perteneciente a Esteban Medrano, de 20 años y pareja de la tía del menor, que fue secuestrado este martes por la mañana en la ciudad de General Pico. Medrano es el joven que además de permitir que el menor condujera el auto, se grabó en un video alentando al niño a manejar a alta velocidad. Gracias al video que se viralizó en las redes sociales, la Justicia pudo identificar al joven que cometió una contravención, y a quien le quitaron el vehículo. En el video que se viralizó en las últimas horas, se puede ver el momento en el que el niño maneja por la ruta mientras un hombre lo graba con el celular, le pide que salude a la cámara y también le dice: "Acelerá maricón", mientras se ríe de la situación. "En principio no estamos frente a un delito penal: no hay figura comprendida para esto dentro del código penal, es una contravención por la cual le caben de 20 a 60 días de arresto, que se pueden convertir en trabajo a favor de la comunidad, el pago de una multa o el arresto si no acepta eso", explicó Armando Agüero, fiscal general de La Pampa. En declaraciones a radio La Red, el fiscal contó este martes que Medrano se presentó voluntariamente a declarar.