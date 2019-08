Consenso Federal "es una posición de centro" Nacionales 07 de agosto de 2019 Redacción Por ROBERTO LAVAGNA ESTUVO EN VILLA MARIA

FOTO NA LAVAGNA. Firmando un libro en Villa María.

CORDOBA, 7 (NA). - Durante una visita a esta provincia, el precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, aseguró que su espacio busca formar "un Gobierno de unión nacional" que represente "una posición de centro".

El dirigente opositor brindó una conferencia de prensa en la localidad de Villa María, la primera de sus paradas en el marco de una serie de actividades que tiene previsto realizar por diferentes ciudades de esta provincia.

Entre otras cosas, el economista sostuvo que, si es electo, su administración va a incluir a "una masa crítica política para tener las cosas que hacen falta para que el país entre en un curso distinto".

"El Gobierno anterior era intervencionista, el Estado metía la mano en todo, quería enseñarles a los empresarios cómo manejarse, implantó el cepo. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y este es un Gobierno que solo está ligado a las finanzas. No hay nada que funcione hoy en Argentina, excepto las finanzas", analizó.

Lavagna reiteró que Consenso Federal no forma "parte de la polarización" y consideró que "va a ser muy difícil gobernar el país si todo se dirime entre estas alternativas (en referencia al oficialismo y al kirchnerismo)".

"No veo que estos sectores tan contrapuestos puedan representar, si alguien no ayuda desde una posición de centro, a un gobierno de unión nacional", afirmó.

El ex ministro de Economía completó: "Córdoba tiene un peso político, económico y cultural que la transforma en un centro de atención en una campaña electoral. En mi caso particular, hay un recuerdo de la elección del 2007, donde le ganamos a Cristina (Kirchner). Tiene ese estímulo adicional".

En tanto, su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, estuvo en Tucumán con los precandidatos de Consenso Federal y destacó el "compromiso del espacio en redefinir el federalismo".

"Estamos trabajando en toda la Argentina y nosotros, especialmente, queremos que nuestro Norte se ponga de pie. Hace casi un siglo que este Norte, que construyó la nacionalidad, está relegado y no está incluido en el diseño de las políticas públicas", enfatizó el gobernador de Salta.