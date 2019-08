Se prepara para el último amistoso

Atlético de Rafaela se sigue preparando para la Primera Nacional que comenzará el próximo 15 de agosto.

Ayer trabajó en doble turno, hoy y mañana lo hará solo por la mañana y el viernes estará jugando en San Francisco su último juego amistoso.

En la jornada de hoy el DT Walter Otta comenzará a definir el once que pondrá en cancha para enfrentar al elenco cordobés, aunque todo hace suponer que utilizará lo mejor que tiene a mano, ya pensando en el debut en el torneo, la otra semana, visitando a Brown de Adrogué.

Según lo informado desde San Francisco, el encuentro que se disputará en el estadio Oscar C. Boero desde las 10.30hs será a puertas cerradas. Se jugarán dos partidos. En el primero, los titulares, con dos tiempos de 40 minutos cada uno y luego, los remanentes, a 30 minutos cada tiempo.

Esta será la última prueba para el equipo de Otta y de no mediar inconvenientes, el once sería con Nereo Fernández; Maximiliano Paredes o Lucas Blondel, Alexis Niz o Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Lucas Blondel o Junior Mendieta, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea.



GODOY A ESTADOS UNIDOS



En las próximas horas Atlético de Rafaela hará oficial la venta de Matías Godoy al Inter Miami. La dirigencia se encuentra negociando su partida en Estados Unidos y en las próximas horas se confirmaría que la misma sería por el 50% de su pase y en una cifra cercana al millón de dólares. En un principio, el delantero se quedaría en la ‘Crema’ hasta fin de año.