Los resultados de la zona Deportes 07 de agosto de 2019 Redacción Por Inferiores Primera B. Se jugó una nueva fecha y te mostramos todos los resultados, goleadores y lo que se viene para cada elenco.

FOTO FACEBOOK A MANO. / En Sexta, Sportivo Roca y Argentino de Humberto igualaron 1 a 1.

El torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa un nuevo capítulo. Por el lado de la Zona Norte se jugó la quinta fecha y los que mandan son: Sexta: Moreno; Séptima: Moreno, Humberto y Ramona; Octava: Ramona; Novena: Ramona y Humberto. Por el lado de la Zona Sur, tras el paso de la sexta fecha, los líderes son: Sexta: Florida; Séptima: Florida; Octava: La Hidráulica; Novena: Bochazo.



ZONA NORTE



Sexta División: Sp. Roca 1 (Mateo Roldán) vs. Arg. Humberto 1 (Juan Leineker), Dep. Bella Italia 1 (Germán Geist) vs. Moreno de Lehmann 2 (Mateo Castillo y Ezequiel Dubois), Dep. Ramona 0 vs. Tiro Federal 1 (Alexander Fernández), Dep. Aldao 2 (Santiago Arriola y Esteban Zanabria) vs. Dep. Tacural 1 (Matías Castillo), Independiente Ataliva 1 (Cristian Maldonado) vs. Argentino Vila 1 (Alex Mercil).



Séptima División: Sp. Roca 0 vs. Arg. Humberto 5 (Agustín Palavecino x 2, Ulises Hille, Gustavo Martínez y Adrián Díaz), Dep. Bella Italia 1 (Joaquín Heidegger) vs. Moreno de Lehmann 0, Dep. Ramona 2 (Mateo Masuero y Gabriel Battaglino) vs. Tiro Federal 3 (Tomás Sabena x 2 e Iván Pinardelli), Independiente Ataliva 4 (Joaquin Peralta, Alejo Molinari, Mauricio Peralta y Diego Ricarte) vs. Argentino Vila 1 (Juan Eliscanse). Al Dep. Aldao le dieron los puntos ya que el Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Sp. Roca 0 vs. Arg. Humberto 1 (Valentino Oggero), Dep. Bella Italia 0 vs. Moreno de Lehmann 2 (Leandro Ocampo y Yoel Barberis), Dep. Ramona 3 (Enzo Arriola, Manuel Iglesias y Jeremías Tamagnini) vs. Tiro Federal 0, Dep. Aldao 6 (Bautista Beccaría, Uriel Iturre x 2, Lautaro Tinivella x 2, Mateo Cappeletti) vs. Dep. Tacural 0, Independiente Ataliva 2 (Ciro Alberto y Sebastián Sereno) vs. Argentino Vila 0.



Novena División: Dep. Bella Italia 0 vs. Moreno de Lehmann 2 (Octavio Gadler y Gennaro Sereno), Dep. Ramona 2 (Joaquín Armando y Dylan Ludueña) vs. Tiro Federal 1 (Alexis Graff), Dep. Aldao 2 (Lisandro Rodríguez y Pedro Molinari) vs. Dep. Tacural 1 (Agustín Re), Independiente Ataliva 0 vs. Argentino Vila 1 (Uriel Imhoff). A Arg. Humberto le dieron los puntos ya que Sp. Roca no presentó la divisional.



Próxima fecha (6°): Argentino de Humberto vs. Argentino Vila, Deportivo Tacural vs. Independiente Ataliva, Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Aldao, Moreno de Lehmann vs. Deportivo Ramona, Sportivo Roca vs. Dep. Bella Italia.



ZONA SUR



Sexta División: Zenón Pereyra 2 (Tomás Areco y Renato Forni) vs. San Martín de Angélica 0, Florida de Clucellas 3 (Alan Godoy, Benjamín Krong y Natalio Priolo) vs. Libertad Estación Clucellas 0, Sp. Santa Clara 1 (Facundo Ruffiner) vs. La Hidráulica 0, Atlético Esmeralda 0 vs. Deportivo Josefina 2 (Alexis Mansilla y Marcos Bustamante), Atlético María Juana 2 (Emiliano Perren x 2) vs. Bochófilo Bochazo 0.



Séptima División: Florida de Clucellas 2 (Alex Dobler y Agustín Eugster) vs. Libertad Estación Clucellas 0, Sp. Santa Clara 4 (Thiago Kloster x 2, Uriel Zanabria y Federico Parola) vs. La Hidráulica 0, Atlético Esmeralda 2 (Benjamín Astrada x 2) vs. Deportivo Josefina 1 (Lucas Bonzano), Atlético María Juana 0 vs. Bochófilo Bochazo 2 (Luciano Díaz x 2). A Zenón Pereyra le dieron los puntos ya que San Martín de Angélica no presentó la divisional.



Octava División: Zenón Pereyra 4 (Gastón Bruno x 4) vs. San Martín de Angélica 2 (Alexis Carosso y Facundo Canavese), Sp. Santa Clara 0 vs. La Hidráulica 2 (Brian Martínez y Facundo Baudi), Atlético Esmeralda 0 vs. Deportivo Josefina 1 (Román Elsener), Atlético María Juana2 (Damiano Jaime y Lisandro Vidal) vs. Bochófilo Bochazo 0. A Florida le dieron los puntos ya que Libertad E.C no presentó la divisional.



Novena División: Zenón Pereyra 2 (Andrés Mendoza y Jesus Schalbetter) vs. San Martín de Angélica 1 (Benjamín Canavese), Florida de Clucellas 0 vs. Libertad Estación Clucellas 0, Sp. Santa Clara 0 vs. La Hidráulica 0, Atlético María Juana 0 vs. Bochófilo Bochazo 3 (Lionel Lencina, Agustín Ocampo y Tiago Palma). A Josefina le dieron los puntos ya que Atl. Esmeralda no presentó la divisional.



Próxima fecha (7°): Deportivo Josefina vs. Atlético María Juana, La Hidráulica vs. Atlético Esmeralda, Libertad Estación Clucellas vs. Sportivo Santa Clara, San Martín de Angélica vs. Florida de Clucellas, Talleres de María Juana vs. Zenón Pereyra. Libre: Bochófilo Bochazo.