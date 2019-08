El 1 de septiembre a las 17 Deportes 07 de agosto de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

Si bien no habrá fútbol el próximo fin de semana por celebrarse las Elecciones Primarias, desde la Superliga confirmaron los horarios de disputa de las próximas tres fechas (tercera, cuarta y quinta) del torneo. Esta última tendrá como plato fuerte el clásico entre River y Boca que se jugará el primero de septiembre a las 17 en el Monumental.

El derby entre el Millo y el Xeneize se jugará después de las revanchas de cuartos de final de la Copa Libertadores. Y esa jornada de domingo tendrá dos partidos a las 11 (A. Tucumán vs. Arsenal; Colón vs. Rosario Central) y dos a las 13.15 (Talleres vs. Aldosivi; Newell's vs. Huracán). Luego, habrá casi dos horas de previa para el Súper (con televisación de TNT Sports y Fox Premium) y el resto del día estará destinado a analizar todo lo que haya pasado en Núñez.