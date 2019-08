Concejo ultra productivo con cruces de alto voltaje Locales 06 de agosto de 2019 Redacción Por Como es habitual, este lunes se desarrolló la reunión de comisión en el Concejo, donde se debatieron diferentes temas por más de dos horas y dieron despacho a 19 proyectos de ordenanza. Viotti y Muriel protagonizaron una discusión fuera de toda lógica.

FOTO PRENSA CONCEJO TODOS PRESENTES. En el inicio de la semana, el Concejo dio despacho a 19 proyectos.

A diferencia del encuentro del lunes pasado, esta semana los concejales arrancaron con una extensa reunión de comisión, en la que se abordó una amplitud de temas. El que más polémica y enfrentamientos generó fue el presentado por la concejal de Cambiemos, Marta Pascual, sobre el uso de banquinas de la ruta 34 frente a los barrios Villa Los Álamos y Villa Aeroclub, a partir del reclamo de vecinos que pidieron la intervención municipal preocupados por la seguridad en ese sector de la ciudad.

“Vamos a insistir con la necesidad de darle un ordenamiento a los espacios verdes que hoy no están destinados en lo formal como lugares de esparcimiento, como por ejemplo lo es la vera de la ruta 34 y esto que ocurre preocupa a los vecinos de los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club, donde hay una calle colectora con doble sentido de circulación, donde además hay gente que realiza actividades recreativas y esa situación derivó en que muchos vecinos nos hicieran llegar sus reclamos”, señaló Pascual al dar los argumentos de su presentación.

Después de que la autora del proyecto hiciera esta exposición, desde el bloque de concejales oficialistas manifestaron que sería bueno conocer cómo pretende Pascual o el espacio de Cambiemos llevar a cabo ese “reordenamiento solicitado”. Tal es el caso del edil Jorge Muriel, que le sugirió a Pascual que incluya en el texto del proyecto, que se solicita que el Estado municipal saque a las personas que se reúnan allí.

Ante estas expresiones, no tardó en sumarse al debate el radical, Leonardo Viotti, quien defendió la iniciativa impulsada por su compañera de bloque, señalando que estaba en su derecho de presentar la iniciativa como lo deseaba. Al mismo tiempo, puntualizó que él entiende perfectamente el fin de la iniciativa en cuestión. De esta forma, el edil oficialista le preguntó a Viotti qué haría al respecto, a lo que este respondió que pretende que el Ejecutivo cumpla con lo que tiene que hacer.

Hasta aquí todo parecía un intercambio de ideas en términos razonables, pero ya sin cuidar demasiado las formas, los cruces terminaron en chicanas que no suman y rozan el papelón. El contrapunto de alto voltaje siguió cuando, por un lado, Muriel dijo que no tenía malas intenciones con el comentario realizado, pero que Viotti "sí sabía lo que eran las malas intenciones" a la vez que disparó con ironía: “Así te fue en las elecciones”.

Lejos de quedarse callado, Viotti retrucó: “¿y a vos te fue bien conmigo en las elecciones?, cuando quieras, si te dejan, te doy revancha”. De este modo, hizo referencia a las elecciones de 2017 cuando la lista que lideró el radical superó los 34 mil votos con más del 60% propinando una paliza a los candidatos oficialistas encabezados por el propio Muriel.



OTROS PROYECTOS

Además del proyecto que desató los cruces, el Concejo -que ayer tuvo asistencia perfecta- le dio despacho a otras iniciativas que serán votadas el próximo jueves en la sesión ordinaria. En esta lista figura una resolución en la que se pide mayor vigilancia en la Guardia del Hospital "Dr. Jaime Ferré" y un proyecto de ordenanza para modificar el artículo 40 del Código de Faltas e incorporar multas para sancionar el estacionamiento de vehículos frente a rampas para personas con problemas de movilidad, una falta que se registra permanentemente en la zona céntrica. Un caso a considerar es el de los camiones de transporte de caudales que suelen detenerse en ochavas frente a sucursales bancarias, obstaculizando el acceso a sendas peatonales o rampas.

Por otra parte, también estará en el orden del día de la sesión de jueves un proyecto de resolución para declarar de Interés Municipal al 10º aniversario del espacio “Viernes de Cine” y también la 4ta edición del Congreso #SerMarketing que se llevará a cabo la próxima semana en esta ciudad con la organización de la Cámara de Profesionales de Marketing del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

Un proyecto de ordenanza para dar carácter obligatorio a funciones del Cine Adaptado en la ciudad recibió despacho de comisión al igual que minutas de comunicación para la creación de una Red Virtual de Rafaelinos por el mundo y para promover una actividad cultural sensorial para bebés.