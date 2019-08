Proyecto para crear un parque fotovoltaico en Rafaela "se cayó"

El Gobierno adjudicó 38 proyectos de energías renovables, por una potencia total de 259 megawatts (MW) en el marco de la Ronda 3 del Programa RenovAr, informó ayer el Ministerio de Hacienda. Estos proyectos representan inversiones por más de 368 millones de dólares y generarán aproximadamente más de 1.000 nuevos empleos entre la construcción y operación y mantenimiento, resaltó Hacienda. La cartera añadió que, en total, la Ronda 3 generará energía eléctrica para abastecer a 250.000 hogares.

Los resultados serán publicados durante los próximos días en el Boletín Oficial, mediante la Disposición 91/2019 de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Esta Ronda, explicó Hacienda, tiene como característica "el aprovechamiento de las capacidades disponibles en las redes de media tensión de las distribuidoras, y la posibilidad de dar lugar a la participación de actores no tradicionales del sector energético, aumentando la cantidad de empresas que generan energía eléctrica de fuentes renovables".

De todos modos, en la información proporcionada no se encuentra el proyecto que la empresa Aires Renewables había diseñado para montar un Parque Solar Fotovoltaico en Rafaela, más precisamente en un predio de 60 hectáreas cercano a la Variante de la Ruta 34 hacia el suroeste de la ciudad.

A finales del año pasado, esta compañía había presentado ante el Gobierno local su plan de inversiones que rondaba los 20 millones de dólares y que para su ejecución requería un aval del Concejo Municipal para exceptuar del vigente "non edificandi" de 250 metros en cada uno de los lados de la nueva traza de la Ruta Nacional N° 34, Variante Rafaela, una restricción que abarca parte del predio de interés para la localización del Parque Solar Fotovoltaico. El Concejo aprobó, a mediados de marzo pasado, la ordenanza para dejar sin efecto el non edificandi establecido "al solo efecto de que se lleve a cabo la localización y ejecución de un Parque Solar Fotovoltaico".

Este Diario se comunicó con la oficina de Aires Renewables en la ciudad de Buenos Aires donde se excusaron de dar mayores detalles y se limitaron a confirmar que "el proyecto de Rafaela se cayó". Consultado al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, Carlos Maina, confirmó que "al menos por ahora el proyecto está postergado". El funcionario señaló que "la empresa había efectuado todos los estudios técnicos pero al final no se presentó en la licitación de Renovar, de todos modos no nos dijeron que este caído, pero sí postergado".

Ayer, el Ministerio de Hacienda de la Nación informó que hasta el momento, se adjudicaron 10 proyectos de tecnología eólica por 128,7 MW de potencia, 13 proyectos de tecnología solar fotovoltaica por 96,75 MW, 2 proyectos de biomasa por 8,5 MW, 6 proyectos de biogas por 12,75 MW, 1 proyecto de Biogas de Relleno Sanitario por 5 MW y 6 proyectos de Pequeños Aprovechamiento Hidroeléctricos por 7,38 MW, según la información oficial.

En total, esos nuevos proyectos se ubicarán en doce provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, La Pampa, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Hacienda detalló que un total de 52 proyectos habían superado la etapa de evaluación y análisis técnico y calificaron para la presentación de sus ofertas económicas.

Finalmente, 38 de ellas resultaron ganadoras, mientras que otros 12 proyectos (por 62,75 MW de potencia) que no fueron adjudicados pero sí calificados técnicamente, fueron invitados a celebrar Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable y los respectivos Acuerdos de Adhesión al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) por el precio mínimo adjudicado según la tecnología.

Actualmente, hay 148 proyectos de energías renovables en desarrollo, entre aquellos que ya han ingresado en operación comercial y los que están en plena construcción.

Estos representan 4.876 MW de potencia instalada, con una inversión estimada de más de 7.300 millones de dólares en plena ejecución, resaltó el Ministerio.

En tanto, hay 47 proyectos que ya iniciaron su operación comercial, por 1.440 MW de potencia instalada y 2.136 millones de dólares de inversión, y que están generando energía eléctrica para abastecer a 850 mil hogares.