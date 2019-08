Macri llamó a votar el domingo con el mensaje: "no volvemos al pasado" Nacionales 06 de agosto de 2019 Redacción Por Al encabezar en Rosario el primero de los actos de cierre de campaña de Juntos por el Cambio, Macri pidió el acompañamiento de los santafesinos para la "segunda etapa" de su gobierno. El mandatario planteó que su administración se propuso como "prioridad con todo el coraje y la valentía" el objetivo de "enfrentar el narcotráfico como nunca antes se enfrentó".

FOTO NA MACRI. Convocó a votar por el futuro desde el escenario 360.

ROSARIO, 6 (NA). - El presidente Mauricio Macri cerró anoche un acto de campaña en Rosario, donde pidió el respaldo de los santafesinos para las PASO, y afirmó: "El domingo cada voto tiene que decir ´No volvemos al pasado´".

Acompañado por los candidatos a diputados nacionales de Santa Fe, entre ellos Federico Angelini, y con el habitual formato de escenario 360 grados que utiliza Juntos por el Cambio, el mandatario dio su mensaje en la recta final de la campaña para las primarias del domingo, durante la ceremonia que se realizó en el gimnasio del club Banco Nación.

"Este domingo se definen muchas cosas, espero que Dios me ilumine porque lo único que quiero es ayudarlos a ustedes. Se define si seguimos avanzando o volvemos al pasado, si seguimos en el mundo o nos volvemos aislar", planteó el jefe de Estado. Y remarcó: "Cada voto tiene que decir ´No volvemos al pasado´. Si la mayoría de los argentinos decidimos que no va a volver a pasar, entonces no va a volver a pasar".

Macri se pronunció así en el primer acto de esta semana de cierre de campaña que oficialismo programó en los cuatro principales distritos del país, y que continuará este martes en la Ciudad de Buenos Aires, mañana miércoles en Córdoba y el jueves en la provincia de Buenos Aires.

En Santa Fe, el Presidente busca remontar su intención de voto, ya que en esa provincia viene de ser recuperada por el peronismo en los comicios en los que Omar Perotti se impuso como gobernador y además el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, está aumentando su adhesión en ese distrito, según los sondeos.

El discurso del mandatario tuvo varios pasajes referidos a la problemática del narcotráfico que azota a la ciudad de Rosario y, al respecto, dijo que la Nación va a "seguir desbaratando bandas hasta que todos los narcotraficantes estén presos y las madres no vean mas morir a sus hijos".

"Estamos enfrentando el narcotráfico como nunca antes se enfrentó, las madres saben lo que es el narcotráfico cuando entra a tu casa, cuando entra a tu familia. No solo afecta a la persona que cae en la adicción, afecta a toda la familia", remarcó.

Al respecto, Macri apuntó al kirchnerismo, al recordar que "había un discurso de que éste era un país de paso y que no había problemas de drogas". Y sobre los comicios del domingo, agregó: "Tenemos una propuesta en la que creemos y estamos jugados para sacar adelante el país. Necesito que nos sigan acompañando".

Previamente tomó la palabra Angelini, quien lanzó varias críticas contra la gestión anterior: "Nuestros impuestos con el kirchnerismo iban a los bolsos que terminaban en conventos, iban a la Rosadita. Éramos socios de la Venezuela de Chávez y Maduro, éramos socios de Angola, hacíamos pactos con Irán...nosotros somos el acuerdo con la Unión Europea, miren si no hemos avanzando". Estuvieron también en la ceremonia, la candidata a diputada Ximena García y el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral.