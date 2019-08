Colocan WiFi gratis en las plazas de Rafaela Locales 06 de agosto de 2019 Redacción Por El servicio está disponible para conectarse desde cualquier dispositivo con conexión WiFi, computadoras portátiles, netbooks, celulares o tablets y ya funciona en tres espacios públicos de la ciudad.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CONEXION GRATUITA. La red, lleva el nombre de “Municipalidad de Rafaela”.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen un factor clave para el desarrollo social, cultural y económico de toda comunidad. Por este motivo, desde el Gobierno local se trabaja para poner la tecnología al servicio de los vecinos, con el objetivo de democratizar los beneficios que brinda internet.

Una de las formas en las que el municipio se encuentra trabajando para lograrlo, es la extensión del servicio gratis de WiFi en las plazas de nuestra ciudad. Actualmente, son tres los espacios que cuentan con la conexión: Plaza Progreso de barrio Mora (Mazzi y Brigadier López); Plazoleta Sargento Cabral de barrio Pizzurno (bulevar Hipólito Yrigoyen y Estanislao del Campo) y Plaza Italia en barrio Italia (Jaime Ferré y Destéfani).

El servicio está disponible para conectarse desde cualquier dispositivo con conexión WiFi, como computadoras portátiles, netbooks, celulares o tabletas. La red lleva el nombre de “Municipalidad de Rafaela”. La conexión tiene una cobertura de 100 metros de radio y el usuario debe tener en cuenta que la potencia de la señal puede disminuir por follaje de árboles o enrejados.

Cabe destacar que ya existen otros dos puntos de acceso a internet, uno de ellos frente a la Municipalidad de Rafaela y en el Módulo Polivalente Sustentable (Mo.P.S), ubicado frente al Museo Histórico Municipal, precisamente en la primera cuadra de bulevar Santa Fe.

“El objetivo fundamental es mantenernos comunicados, es una práctica que se viene implementando y se ve en muchas ciudades del país. Es una buena iniciativa para que cuando estemos en espacios públicos podamos estar conectados, no solamente en barrios centrales, sino en plazas de los diferentes puntos de la ciudad. Es un proyecto que arrancó este año y se tiene previsto seguir con otros espacios públicos de Rafaela”, comentó el director del área Informática del municipio, Marcelo Sánchez.

También argumentó que "la Organización de las Naciones Unidas ha expresado en diversos documentos la relevancia de las tecnologías de la información para nuestra sociedad y la importancia de garantizar que todas las personas tengan acceso a las mismas”.

“Bajo esta concepción, las tecnologías de la información no sólo representan las puertas de acceso al conocimiento, la educación, las ideas, la información o el entretenimiento, sino que también son el punto de partida para la generación del desarrollo personal, económico y social. Desde esta perspectiva el municipio de la ciudad de Rafaela desde hace muchos años impulsa el acceso gratuito de Internet”, manifestó.

Y como ejemplo mencionó a “los Centros tecnológicos barriales que tienen, no solo WiFi gratis, sino también computadoras para el acceso a este recurso. Ahora, con los espacios públicos, los ciudadanos tienen más posibilidades de acceder al servicio”.