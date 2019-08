Internado con neumonía Información General 06 de agosto de 2019 Redacción Por El cantante se encuentra hospitalizado desde el domingo a la madrugada. Su mujer, Marina lo acompaña, está respondiendo a la medicación.

FOTO ARCHIVO// CACHO CASTAÑA./ El cantante fue internado el pasado domingo.

Cacho Castaña fue internado en el Sanatorio de los Arcos, en el barrio de Palermo, debido a una neumonía, según su esposa, Marina Rosenthal confirmó a Teleshow.

El cantante ingresó a la institución el domingo por la madrugada: "Gracias a Dios todo muy controlado con toda la medicación correspondiente para curarse prontito. Él está muy bien, por suerte descansando".

Hace unos días Cacho había sido trending topic en Twitter luego de que un grupo de usuarios irresponsables lo diera por muerto. De inmediato, con el humor y la ironía que lo caracterizan, él mismo salió a aclarar la situación, en una charla radial con Oscar González Oro.

Al presentarlo, el conductor dijo tener la capacidad de revivir gente y el cantante agregó: "Qué poder que tenés Negro, menos mal, porque estaba desnudo arriba del mármol de la morgue y estaba cagado de frío. Me enteré a las 7 de la mañana por los llamados. A las 11 me levanté y me di cuenta que venía otro candombe más. Hay que jugar al 48, el muerto que parla".

En junio el cantante cumplió 77 y lo celebró con una gran fiesta en su Café la Humedad, junto con amigos. A la celebración asistieron Karina La Princesita, El Polaco, Adriana Varela, Fernando Burlando, Matías Alé, Coco Sily, Pichu Straneo, Sofía Gala y Anamá Ferreira, entre otras figuras.

En marzo, Humberto Vicente Castagna, como es su verdadero nombre, había regresado a los escenarios y en el show que dio en el Gran Rex, le realizó junto a Palito Ortega un homenaje a Sergio Denis, quien se encuentra internado desde el 11 de marzo, cuando se cayó del escenario al foso de orquesta del teatro Mercedes Sosa, en Tucumán, en medio de un show.

A fines del año pasado Cacho ya había estado internado por un cuadro bronquial. En ese momento, un grupo de ladrones ingresó a su casa en Olivos y lo desvalijó: habían ingresado sin forzar la cerradura y se llevaron un reloj y 25 mil dólares.

"Cacho se recupera favorablemente, pero todavía no sabe nada del robo", le había dicho en ese momento a Teleshow su agente de prensa, Leticia Gourdin.

La investigación por el robo quedó en manos de la UFI de Vicente López a cargo del fiscal Alejandro Guevara. En aquel momento, se sospechó de alguien cercano al entorno del cantante.