Fiscal pide rechazar planteos de nulidad

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El juicio contra Cristina Kirchner por fraude en la obra pública se retomó ayer tras la feria judicial y el fiscal Diego Luciani pidió rechazar los más de cincuenta planteos de nulidad que formularon las defensas de la ex presidenta y los demás imputados.

"Son todas cuestiones de índole procesal que han recibido respuesta de los tribunales. Lo que se está pretendiendo es impedir el acto más trascendente, el juicio, donde los imputados van a poder defenderse", aseguró Luciani, y advirtió que "los planteos no pueden prosperar".

Además, entendió que los imputados "sí tienen que estar presentes" en el juicio, en clara alusión a la ex presidenta, que faltó a varias audiencias, incluida la de este lunes. "Están muy bien defendidos por sus representados, pero la defensa material es de ellos", advirtió el representante del Ministerio Público.

El fiscal comenzó con la repuesta a los planteos hechos por Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria, y aseguró que muchos de esos reclamos ya fueron tratados y rechazados por otros tribunales.

Al reanudarse la audiencia tras dos semanas de receso judicial, la Fiscalía se abocó a atender las presentaciones de los imputados, un paso previo a las indagatorias y a la ronda de declaraciones testimoniales, que se extenderán hasta el año próximo, cuando será el veredicto, aún sin fecha.

Luciani aseguró que hay "un interés en que este juicio no se realice" y pidió al Tribunal Oral Federal 2 que todos sean rechazados. En ese sentido, dijo que los 51 planteos son algo "desproporcionado e inusual" y que "muchos de estos ya fueron resueltos con anterioridad".

"Hay un desmedido interés para que esta causa se vaya a Santa Cruz, ¿por qué?", se preguntó el fiscal en referencia a varios de los reclamos por incompetencia que hicieron contra el Tribunal de la Capital Federal para que deje de intervenir en el caso.

También rechazó el pedido hecho por las defensas para que el juicio se posponga porque hay planteos sin resolver y la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene un plazo para hacerlo.

Incluso, las defensas también lo pidieron porque los expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia aún no terminaron una pericia sobre cinco de las 51 obras investigadas para determinar si se pagaron sobreprecios o no en su realización, a cargo del empresario Lázaro Báez, uno de los imputados.

El juicio comenzó el 21 de mayo pasado y se juzga si hubo irregularidades en la licitación de las más de 50 obras que se entregaron al empresario Báez, quien a su vez es investigado junto a Cristina Kirchner en otras investigaciones por lavado de dinero como "Hotesur" o "Los Sauces".