Todos los nominados para los premios ACE

La Asociación de Cronistas del Espectáculo dio a conocer los nominados a los Premios ACE de la temporada 2018/2019, que entregan las estatuillas a lo mejor del teatro argentino.

Con 13 candidaturas, Cabaret -de Florencia Peña y Mike Amigorena- es la obra más nominada. Luego le siguen los musicales Hair y Una vez en la vida, con 9 nominaciones. Por su parte, Camarera, Después de Casa de muñecas y Colaboración / Tomar partido tienen ocho nominaciones. En tanto, Chorus line y El curioso incidente del perro en la medianoche, están nominados en siete ternas, adelantó ayer Teleshow.



Autora / Autor argentino

Eva Halac – J. Timerman (Cultural San Martín)

Inés Garland /Santiago Loza – Sagrado bosque de monstruos (TNA)

Javier Daulte – Valeria radiactiva (Espacio Callejón)

Mariano Tenconi Blanco – La vida extraordinaria (TNA)

Piel de lava y Laura Fernández – Petróleo (CTBA)

Susana Torres Molina – Un domingo en familia (TNA)



Drama y /o Comedia dramática

Colaboración / Tomar partido – Ronald Harwood(CTBA)

Después de Casa de muñecas – Lucas Hnath (La Plaza)

Edipo Rey – Sófocles (TNA)

El curioso incidente del perro a medianoche – Simon Stephens (Maipo)

Hamlet – William Shakespeare (CTBA)

Las de Barranco de Gregorio – Laferrere (25 de mayo)



Actriz protagónica drama y/o comedia dramática

Alejandra Darín – Copenhague

Anabella Bacigalupo – Un domingo en familia

Luisa Kuliok – Las de Barranco

Marilú Marini – Sagrado Bosque de monstruos

Paola Krum – Después de Casa de Muñecas

Pilar Gamboa – Petróleo



Actor protagónico drama y/o comedia dramática

Boy Olmi – Colaboración / Tomar partido

Guillermo Angelelli – Edipo Rey

Joaquín Furriel – Hamlet

Jorge Suárez – Después de Casa de Muñecas

Osmar Nuñez – Colaboración / Tomar partido

Puma Goity – Las benévolas



Directora / director drama y /o comedia dramática

Carla Calabrese – El curioso incidente del perro a medianoche

Javier Daulte – Después de Casa de Muñecas

Juan Pablo Gómez – Un domingo en familia

Marcelo Lombardero – Colaboración / Tomar partido

Piel de lava y Laura Fernández – Petróleo

Rubén Szchumacher – Hamlet



Comedia

100 metros cuadrados – Juan Carlos Rubio (Multitabaris/Multiteatro COMAFI)

Departamento de soltero (Lola Membrives)

La verdad – Florian Zeller (La Plaza)

Mucho ruido y pocas nueces – William Shakespeare (La Comedia)

Terapia amorosa – Daniel Glattauer (Picadero)

Una semana nada más – Clément Michel (Nacional Sancor Seguros)



Actriz protagónica de comedia

Florencia Bertotti por 100 metros cuadrados

Jorgelina Aruzzi – La verdad

Laurita Fernández – Departamento de soltero

María Rosa Fugazot – La Ratonera

María Valenzuela – 100 metros cuadrados

Verónica Llinás – Carcajada salvaje



Actor protagónico de comedia

Benjamín Vicuña – Terapia amorosa

Diego Barassi – Carcajada Salvaje

Fernán Mirás – Terapia amorosa

Juan Minujín – La verdad

Nicolás Vázquez – Una semana nada más

Nicolás Cabré – Departamento de soltero



Directora / director de comedia

Ciro Zorzoli – La verdad

Daniel Veronese – Departamento de soltero

Daniel Veronese – Terapia amorosa

Jorge Azurmendi – Mucho ruido y pocas nueces

Manuel González Gil – 100 metros cuadrados

Mariano Demaria – Una semana nada mas



Actriz y Actor de reparto drama/ comedia dramática y /o comedia

Claudio Da Passano – Hamlet

Héctor Díaz – La verdad

Iride Mocker – Madre Coraje

Julia Calvo – Después de Casa de Muñecas

Melania Lenoir – El curioso incidente del perro a medianoche

Sebastian Holz – Colaboración /Tomar partido



Actriz en obra para un solo personaje

Ana Padilla – Nina de Patricia Suárez (Hasta Trilce)

Deborah Turza – Mar Oculto de Agustín León Pruzzo (Estudios Caracol)

María Onetto – Potestad de Eduardo Pavlovsky (Caras y Caretas)

Melina Petriella – Como si la vida fuese un momento pacífico y estable …de Dardo Dozo (Timbre 4)

Paula Ransenberg – Juicio a una Zorra de Miguel del Arco (Timbre 4)

Stella Matute – Gertrudis de Fernando Musante (La Comedia)



Actor en obra para un solo personaje

Enrique Pinti – Al fondo a la derecha (Multieatro COMAFI)

Juan Pablo Gerettto – Estrella (Camarín de las musas)

Mateo Chiarino – Nuremberg de Santiago Sanguinetti (Opalo)

Mauricio Dayub – El equilibrista de Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub (Chacarerean)

Pablo Mariuzzi – Un señor alto, rubio de bigotes de Humberto Constantini (El Crisol)



Musical

Cabaret – Joe Masteroff, John Kander, Fred Ebb (Liceo)

Camarera – Jessie Nelson y Sara Bareilles adaptación de la película

(Metropolitan Sura)

Chorus Line – Marvin Hamlisch y Edward Kleban, James Kirkwood y Nicholas Dante (Maipo – Metropolitan Sura)

Desencantadas – Dennis T. Giacino (Regina)

Hair – Gerome Ragni, James Rado y Galt Macdermont (Ciudad cultural Konex)

Una vez en la vida – Enda Walsh- Glen Hansard & Markéta Irgloá – John Carney (Metropolitan Sura)



Music hall y /o Café concert

Airefuego – Thelma Biral y Francisco Pesqueira (Maipo Kabaret)

Aire familiar – Cristina Banegas /Nelly Prince (El excéntrico de las 18)

A la izquierda del roble – Pacho O'Donnell (CCC)

De eso no se canta – Pablo Gorlero (La comedia)

Eladia – por Susan Ferrer (Maipo Kabaret)

Lo que se me canta – Andrés Ini (Maipo Kabaret)



Actriz en Musical, Music hall y o Café concert

Alejandra Perlusky – Cabaret

Graciela Pal – Cabaret

Florencia Peña – Cabaret

Josefina Scaglione – Camarera

Natalia Cociuffo – Camarera

Paula Reca – Una vez en la vida



Actor en Musical, Music hall y /o Café concert

Eliseo Barrionuevo – Una vez en la vida

Gustavo Wons – Chorus line

Juan Rodo – Los fantastickos

Mike Amigorena – Cabaret

Omar Calicchio – Hotel Neurotik

Roberto Peloni – Camarera



Directora/ Director general de Musical, Music Hall y/o Café concert

Alberto Negrin – Cabaret

Claudio Tolcachir – Cabaret

Julio Panno – Una vez en la vida

Natalia del Castillo – Camarera

Pablo Gorlero – Hair

Ricky Pashkus – Chorus Line



Directora /director musical

Gaspar Scabuzzo – Chorus Line

Gerardo Gardelin – Cabaret

Juan Ignacio López – Hair

Mariana Zayas – Camarera

Martin Rodriguez – Recuerdos a la hora de la siesta

Tomas Mayer, Wolf – Una vez en la vida



Espectáculo teatro alternativo

Absurdo criollo – Marcos Arano y Gabriel Graves (El extranjero)

Amor de película – Héctor Díaz (Espacio Callejón)

Creo en un solo dios – Stefano Massini (Payro /Num)

El lindo Don Diego – Agustín Moreto (CCC) 7

La naranja mecánica – Anthony Burgess versión Manuel González Gil (Método Kairos)

La reina de la belleza – Martin McDonagh (El tinglado)



Actriz teatro alternativo

Ana Yovino – El lindo don Diego

Antonia Bengoechea – Creo en un solo Dios

Irene Almus – El lindo Don Diego

María Onetto – Valeria radioactiva

Marta Lubos – La reina de la belleza

Nora Inés Sancerni – Amor de película



Actor teatro alternativo

Arturo Bonin – Un instante sin Dios

Cutuli – Rey Lear

Francisco Pesqueira – El lindo Don Diego

Gerardo Chendo – Amor de Película

Pablo Mariuzzi – La reina de la belleza

Tomás Kirzner – La naranja mecánica



Directora/ director teatro alternativo

Alfredo Martin – La vida puerca

César Brie – El equilibrista

Edgardo El Negro Millán – Creo en un solo Dios

Lisandro Fiks y Gustavo Luppi – Hombres y ratones

Oscar Barney Finn – La reina de la belleza

Santiago Doria – El lindo don Diego



Coreografía

Alejandro Ibarra – Recuerdos a la hora de la siesta

Gustavo Wons – Cabaret

Gustavo Wons – Chorus Lines

Nina Iraolagoitia – Camarera

Verónica Pecollo – Hair

Verónica Pecollo – Una vez en la vida



Escenografía

Alberto Negrin – Cabaret

Jorge Ferrari – Hamlet

Gastón Joubert – Colaboración /Tomar partido

Gonzalo Córdoba Estevez – Recuerdos a la hora de la siesta

Tato Fernández – Una vez en la vida

Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche



Iluminación

Eli Sirlin – Departamento de Soltero

Gonzalo González – El curioso incidente del perro a medianoche

Horacio Efrón – Colaboración /Tomar partido

Leo Muñoz / Julio Panno – Una vez en la vida

Marcelo Cuervo – Chorus Line

Mariano Demaría – Cabaret



Música original

Gerardo Gardelin – El lindo Don Diego

Martín Bianchedi – La naranja mecánica

Martín Rodriguez – Recuerdos a la hora de la siesta

Pablo Brie – El equilibrista

Roni Keselman – Nina

Willie Lorenzo y Flor Bertotti – 100 metros cuadrados



Vestuario

Ana Markarian – Después de Casa de Muñecas

Luciana Gutman – Colaboración /Tomar partido

Marisol Castañeda – Recuerdos a la hora de la siesta

Maydée Arigós – El lindo Don Diego

Renata Schussheim – Cabaret

Renata Schussheim – Hair



Infantil

El Dr. Fausto – La Banda de la risa adaptación y dirección Claudio Gallardou (Picadero)

Huesito caracú – Hugo Midon y Carlos Gianni (Picadero)

La gran farándula – Gastón Marioni (25 de Mayo)

Musiquitas – Sergio Maestro y Sergio Vainman (25 de Mayo)

Recuerdos a la hora de la siesta – Emiliano Dionisi y Martin Rodriguez (CTBA)

Yatencontraré – Daniel Casablanca y Guadalupe Bervi (CCC)



Revelación femenina

Belén Ucar – Hair

Laura Grandinetti – Después de Casa de Muñecas

Mariel Percossi – Hair



Revelación masculina

Agustin Iannone – Hair

Iñaqui Aldao – El curioso incidente del perro a medianoche

Nicolás Cúcaro – Hair y De eso no se canta

Ramiro Méndez Roy – Hombres y ratones



Producción

Adrián Suar, Nacho Laviaguerre y Preludio Producciones – Una semana nada más

El Tío Caracoles – Teatro Regina – Desencantadas

Gustavo Yankelevich para RGB Entertainment – Cabaret

Javier Faroni – Chorus Line

Julieta Kalik y Del Campo Global – Una vez en la vida y Camarera

Pablo Kompel – Después de Casa de Muñecas

The Stage Company – El curioso incidente del perro a medianoche