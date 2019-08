BMW Group Argentina presentó la nueva generación del BMW X4 Automotores 06 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La primera generación del BMW X4, perteneciente al segmento Sport Activity Coupe Premium, resultó un éxito que ha superado las 250.000 unidades en todo el mundo. La llegada de la nueva generación, un vehículo totalmente nuevo, al mercado argentino, marca un nuevo capítulo en la historia de este éxito y ratifica el compromiso de BMW de brindar a los clientes argentinos los últimos vehículos disponibles, como ocurrió recientemente con el BMW Serie 3. La tecnología de vanguardia de la nueva generación alberga bajo el capot los impulsores BMW TwinPower Turbo que garantizan potencia y una destacada eficiencia en cuanto a consumo de combustible y emisiones. El nuevo BMW X4 estará disponible inicialmente en dos versiones: X4 xDrive 30i xLine y X4 M40i. La variante de entrada ofrece un motor de 1.998cm3 y 4 cilindros capaz de entregar 252hp y un torque constante entre las 1.450 y 4800rpm de 350Nm. En tanto, la versión M40i presenta un impulsor de 2.998cm3 y 6 cilindros en línea cuya potencia alcanza los 354hp y 500Nm de torque entre las 1.550 y 4.500rpm. Ambas motorizaciones están acopladas a una transmisión Steptronic Sport de 8 velocidades con levas al volante, función de Launch Control y una eficiencia excepcional en el paso de las marchas. El precio sugerido al público para la X4 xDrive 3.0i xLine es de USD 94.900 y USD 133.900 para la X4 M40i. Ambas versiones incluyen BMW Repair Inclusive por 3 años o 200.000km, lo que ocurra primero.



MAS IMPONENTE

La nueva generación creció en tamaño sumando 81mm de largo, 37mm de ancho y amplía la distancia entre ejes en 54mm otorgándole un aspecto de proporciones más fluidas. En su parte frontal se destaca la grilla en forma de riñón característica de la marca bávara con una impronta tridimensional. Los faros delanteros de contornos dinámicos y los rompenieblas horizontales integrados a las tomas de aire exhiben una nueva interpretación de la familia de modelos BMW X. La línea del techo de estilo coupé se desliza en la ventana trasera con un elegante adorno antes de inclinarse aún más hacia atrás. La luneta trasera también subraya las proporciones dinámicas del nuevo BMW X4, gracias a una línea que se eleva suavemente y una toma alargada de la curva Hofmeister en la base del pilar C. Las delgadas luces traseras, también con tecnología LED y forma tridimensional, se encuentran posicionadas en ambos extremos. Junto a la doble salida de escape otorgan una impronta de mayor amplitud. La robusta naturaleza de los Sports Activity Coupe está claramente expresada en la versión xLine que sabe combinar elementos de sus guardabarros delanteros y traseros y sus faldas laterales en tonos metalizados con los marcos de las ventanas en terminaciones de aluminio satinado. Por su parte, el nuevo diseño exterior de la potente versión M Performance irradia una impronta de deportividad y versatilidad amparada en los detalles en Frozen Grey así como las tomas de aire diseñadas individualmente, las faldas laterales y los elementos presentes en los guardabarros traseros. El techo de cristal panorámico incrementó su superficie vidriada en ambas versiones. La versión M Performance cuenta, adicionalmente, de un exclusivo paquete aerodinámico. En relación a las llantas, la nueva generación las presenta de aleación ligera de 19” para la versión xLine y de aleación ligera de 20” con diseño M para la versión tope de gama.



PESO REDUCIDO

En una inteligente mezcla de materiales radica la disminución sustancial del peso, no sólo en el chasis, sino también en la carrocería y otros tantos componentes. La estrategia BMW Efficient Lightweight se basa en la incorporación de mayores proporciones de aluminio, así como también de acero de alta y de ultra alta resistencia. El resultado, una carrocería más sólida que redunda en beneficio tanto de la agilidad del vehículo como de la protección de los pasajeros. Adicionalmente, la nueva generación llega a pesar hasta 50kg menos (dependiendo de los opcionales incorporados y las variantes de motorización). El nuevo BMW X4 posee un centro de gravedad más bajo respecto al BMW X3 que mejora, particularmente, su dinámica al momento de doblar. Por último, otro factor que aporta a las mejoras respecto a dinámica de manejo y eficiencia es la reducción de alrededor de un 10% en la resistencia aerodinámica.



INTERIOR DEPORTIVO Y MODERNO

En el interior del nuevo BMW X4 todos los ocupantes se sorprenderán con un habitáculo elegante y vanguardista. Todos sus comandos están organizados de manera clara y con terminaciones que atienden cada detalle en sus materiales de calidad superior. Las superficies de los paneles de instrumentos de los interiores de las puertas se funden sutilmente unos en otros resaltando los logos X en las superficies tonalizadas de estas. Dotado de espaciosos portaobjetos distribuidos ergonómicamente en su interior, los posavasos y varios compartimentos testimonian la funcionalidad del nuevo BMW X4. Las butacas deportivas están equipadas con ajuste eléctrico y memoria. El interior de la versión M Performance las presenta en cuero Vernasca. El volante deportivo M y el climatizador trizona con control independiente en las plazas traseras dan testimonio del nuevo legado de los Sport Activity Coupe. La variante tope de gama también presenta BMW Display Key, una pantalla sensible al tacto que ofrece datos de nivel de combustible y autonomía restante, entre otras informaciones, al tiempo que puede accionar el bloqueo de puertas y los alzacristales. Otro detalle que se destaca en el interior del BMW X4 M40i es la iluminación ambiente que introduce nuevas superficies de luz en torno a la consola central y el panel de instrumentos, en los paneles de las puertas y en el espacio para los pies, realzando la sensación de superioridad que emana su interior. Las plazas traseras le permite a tres pasajeros viajar más confortablemente gracias a los 27mm adicionales de espacio para las piernas que ofrece esta generación respecto a la anterior. El baúl tiene una capacidad de 525L con la posibilidad de extender el espacio de carga hasta los 1.430L plegando las secciones de los respaldos con su opción 40:20:40. La versión del sistema operativo iDrive incluida en el totalmente nuevo BMW X4, está diseñada para ofrecer un más flexible y ergonómico control del vehículo, la navegación, la comunicación y los sistemas de infoentretenimiento. La pantalla de alta resolución que incluye el sistema de navegación Professional supera las 10” de tamaño y es sensible al tacto. Su intuitivo funcionamiento se ve facilitado con un esquema de menú con contenido en vivo. El sistema de control por voz también ha experimentado una mejora adicional y ahora puede seguir instrucciones formuladas libremente. También existe la opción de usar el control de gestos de BMW en el nuevo BMW X4 M40i, que permite que ciertas funciones se operen con simples movimientos de la mano o los dedos. Estos son registrados mediante un sensor 3D en la consola central y se traducen a los comandos pertinentes. Por último, cuenta con Head-Up Display, cuya área de proyección se ha ampliado en un 70 por ciento. Este sistema refleja la información relacionada con la conducción en el parabrisas a todo color y con una resolución de 400 x 800 píxeles garantizando el acceso a los datos directamente en el campo de visión del conductor.



CHASIS DE ULTIMA TECNOLOGIA

La nueva generación del BMW X4 se destaca por su marcada mejora en agilidad combinada con el confort de marcha gracias a la tecnología de su chasis que ha sido sistemáticamente perfeccionado para los especiales requerimientos de un Sports Activity Coupe. El principio de diseño de un eje de resorte de doble articulación en la parte delantera y el eje trasero de cinco enlaces constituye la plataforma ideal para una combinación armoniosa de dinamismo y comodidad. La impresionante deportividad y las características propias dan una sensación de manejo seguro que se ven ayudadas por el poderoso, a la vez que liviano, sistema de frenos y el sistema de Control Dinámico de Estabilidad (DSC) cuyas numerosas características incluyen el sistema de frenos antibloqueo (ABS), el control dinámico de tracción (DTC), el freno diferencial automático (ADB-X), el control de frenado en curvas (CBC), el control dinámico de frenos (DBC), el asistente de arranque y el Control de descenso de pendientes (HDC). La función de Performance Control brinda al nuevo BMW X4 un manejo aún más preciso al variar la distribución del par motor a las ruedas traseras según la situación lo requiera. La versión M40i incluye la suspensión deportiva M con espirales más firmes y ajuste de amortiguación. Además, viene equipada con frenos M Sport que son especialmente diseñados con un disco más grande que contribuye en la sensación de frenado.



DISTRIBUCION DE POTENCIA

La versatilidad deportiva del totalmente nuevo BMW X4 se debe en gran parte al sistema de tracción integral BMW xDrive. Esta última versión del sistema ha disminuido su peso mientras que su eficiencia interna ha sido optimizada. Además de ofrecer una mejorada estabilidad en la conducción, BMW xDrive también optimiza la tracción sobre terrenos de tierra blanda, dotando a la nueva generación de este Sport Activity Coupe de una tremenda capacidad off-road. Gracias a su despegue de 204mm, una profundidad de vadeo de 500mm, 25,7° de ángulo de ataque y 22,6° de salida, el nuevo BMW X4 es capaz de sortear las irregularidades del camino ya sea en ripio, asfalto o la nieve profunda.



CONFORT Y LA SEGURIDAD

La gama de sofisticados sistemas de asistencia al conductor que mejoran la comodidad y la seguridad se ha ampliado una vez más. El nuevo BMW X4 está equipado de serie con control de crucero con función de frenado. Por otro lado, el Parking Assistance Plus de serie para M40i asiste a los conductores para elegir y maniobrar tanto en espacios paralelos como perpendiculares. Este sistema también comprende las funciones de Top View, Panorama View y 3D View que se combinan para representar una imagen de 360º del vehículo y el área circundante en la pantalla de control.