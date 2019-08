Mi Lote: ya se puede consultar el padrón Locales 06 de agosto de 2019 Redacción Por UNAS 65 PERSONAS NO ESTAN APTAS

En la jornada de ayer el Instituto Municipal de la Vivienda publicó el padrón provisorio con las familias que ya se encuentran en condiciones de participar del sorteo de 45 lotes correspondientes al plan "Mi Lote", que están en el barrio Italia y en el sector de "Mi Tierra, Mi Casa".

El listado podrá ser consultado en la sede del Instituto Municipal de la Vivienda (Güemes 365) o la página de la Municipalidad de Rafaela (www.rafaela.gov.ar), accediendo a un banner que se titula "Mi Lote".

En este primer listado se encuentran también las personas que por distintas circunstancias, no reúnen las condiciones previstas para formar parte del citado sorteo. En total, son unas 65 personas las que no estarían habilitadas.

En tanto, tal como lo informó este Medio, aquellos que no están habilitados tienen tiempo hasta el viernes 16 de agosto para presentarse en la sede del Instituto y rever su situación con documentación respaldatoria necesaria que exigen.

Vale destacar que el total de familias que forman parte del listado de aspirantes a obtener un lote es de 623 y ahora resta saber la fecha precisa de realización del sorteo de los 45 lotes.

Recordemos que el mismo está previsto para el mes de septiembre y será de carácter presencial con la presencia de un escribano público. El mismo se realizará en el Cine Teatro Belgrano.