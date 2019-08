Zanella cerrará su planta en Córdoba Nacionales 06 de agosto de 2019 Redacción Por SE AGRAVA LA CRISIS EN LA FABRICA DE MOTOS

CORDOBA, 6 (NA).- La empresa de motocicletas Zanella cerró en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje una segunda planta que dejará sin empleo a 40 operarios, luego de bajar la persiana en Mar del Plata. Así lo informó ayer el intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías. A Zanella le quedan las plantas de Caseros, en el conurbano bonaerense, y la de San Luis.

"Hoy cerró otra fábrica en Argentina. Hoy casi 40 familias quedan sin trabajo. Nos toca a nosotros, a Cruz del Eje, la ciudad que me toca administrar. Zanella cierra sus puertas, la tristeza nos invade, ¿cuánto más vamos a aguantar esta política nacional?", dijo el jefe comunal.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Córdoba, Rubén Urbano, confirmó la medida anunciada por el intendente.

La UOM advirtió que quiere que la empresa les notifique su decisión y aclararon que si la planta se cierra se hará una toma pacífica.

La comunicación de la empresa a sus empleados se da en un contexto en el que Zanella buscaba despedir a 20 trabajadores de Cruz del Eje y pagarle la indemnización en 12 cuotas y el aguinaldo en 5 cuotas.

El martes último, la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por despidos en todas las plantas.

Zanella atraviesa una grave crisis y además de cerrar la planta de Mar del Plata, despidió a la mitad del personal en San Luis.

A la fuerte caída en ventas, la empresa argumenta que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) le adeuda un monto millonario por reintegros de IVA, tiene deudas previsionales y no logró conseguir el financiamiento necesario para enfrentar su crisis.

Su presidente, Walter Stein, habría recurrido al Ministerio de Industria de Córdoba, pero Bancor no pudo concederle el préstamos porque la compañía pretendía un monto elevado a tasa cero.