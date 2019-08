Continúan las detenciones por robos e intento de hurtos

La ola de robos y las detenciones de la mayoría de los autores continúan siendo moneda corriente en Rafaela, y a pesar del buen accionar de los efectivos policiales no alcanza para que la inseguridad disminuya en la ciudad. Este lunes, al igual que el fin de semana, se produjeron varias detenciones por robos o intentos de robos que detallamos a continuación:



INTENTO DE HURTO

Fue detenido un joven de 20 años de edad que quiso hurtar una motocicleta desde el interior de una vivienda ubicada en las primeras cuadras de calle Anduiza en la ciudad de Rafaela. El individuo fue detectado por moradores de la casa que advirtieron a personal policial. Inmediatamente, efectivos de la Comisaría Nº 1 acudieron al lugar logrando aprehender al mencionado y trasladándolo a sede policial para que permanezca a disposición de la Justicia.



PORTABA UNA TUMBERA

No obstante, se detuvo a un individuo de 38 años que portaba un arma de fabricación casera. El procedimiento, realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico de la UR V, sucedió en zona de calles Anduiza y Garibaldi. Los efectivos policiales, tras requisar al sujeto, le encontraron el arma casera tipo “tumbera” procediendo a su secuestro y a su traslado a sede la Comisaría Nº 1 por razones de jurisdicción.



ESTABA PROFUGO

Por otra parte, en Frontera, personal del Grupo de Operaciones Tácticas de la UR V procedió a la detención en la vía pública de un joven de 21 años. El mismo se encontraba prófugo de la Justicia Federal con asiento en Rafaela y fue divisado en momentos que se realizaban recorridas por calles 03 y 58 de dicho medio. Se lo trasladó a sede policial para continuar con las actuaciones legales correspondientes.



PIEDRAS A PATRULLERO

Quienes responden a los nombres de Benjamín (15) y Ricardo M. (12), fueron identificados por personal del Destacamento Nº 9 de Policía de nuestra ciudad, como responsables de daños ocasionados en una vivienda y un móvil policíaco. De acuerdo a lo informado al sitio web de este Diario, ocurrió luego de que una vecina comentó que amigos de su hijo, se dirigieron a la casa que habita un ciudadano con el cual había mantenido un altercado, y comenzaron a arrojar piedras que ocasionaron la rotura del vidrio de una ventana. Al ser interceptados por los servidores de la ley, tiraron piedras y produjeron daños en el parabrisas del móvil en el que se trasladaban los actuantes, y se dieron a la fuga.



MOTOCICLETA RECUPERADA

No obstante, efectivos del Comando Radioeléctrico de la UR V de Policía, en la esquina de las calles Verdú y Las Colonias de nuestro medio, procedieron al secuestro de una motocicleta Guerrero Trip a la que la faltaba la rueda trasera. El rodado le había sido sustraído a una mujer de 34 años de edad, con domicilio en la calle Estrada al 1600,cuando estaba estacionado frente a un comercio ubicado en Santa Fe al 2500.



PAREJA DETENIDA

Por último, durante la noche del último domingo, un suceso ocurrido en calle D. Alighieri al 700 de esta ciudad, motivó la intervención de personal de la Seccional 2ª. Fue porque Anabel A., Bárbara O., y Juan O. fueron agredidos físicamente por Juan C. y Melisa R., hecho por el cual se inició una causa por los delitos de lesiones y amenazas calificadas. De acuerdo a lo aportado a LA OPINION online por fuente calificada, el individuo agresor utilizando un arma de fuego amenazó al hijo de Anabel A. Al respecto, la fiscal en turno autorizó una requisa en un domicilio sito en la calle E. Gaitán al 700, y el mismo arrojó un resultado negativo.