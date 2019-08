Joaquín Quinteros fue el primero en llegar como refuerzo a Atlético de Rafaela, proveniente de Mitre de Santiago del Estero. Tucumano, de 28 años, sueña con tener una gran campaña en la “Crema” y poder lograr el tan ansiado ascenso a la Superliga.

La renovación que hubo por Alberdi fue total –prácticamente-. Sobre su llegada y el torneo que se viene en la Primera Nacional, Quinteros manifestó: “Me encontré con muy buena gente, un hermoso club y hay muchos jugadores de gran nivel, vamos a tener un buen recambio para todos los partidos y eso es importante. Ojala que tengamos un buen campeonato y podamos lograr el ascenso, todos venimos por ese mismo objetivo”.

Ya se sortearon las zonas y el fixture y sobre lo que se les viene señaló: “Va a estar muy duro el campeonato, pero nosotros tenemos las herramientas, vamos a ser protagonistas en todos los partidos, eso es lo que pensamos y trabajamos para eso, para llegar de la mejor manera”.

De extremo izquierdo o arrancando unos metros más atrás. Sobre la posición que el entrenador Walter Otta pretende colocarlo, Quinteros contó: “Walter (Otta) me dijo que me va a tener en cuenta en la posición de volante, donde estoy trabajando por ese puesto, en esa posición y después él lo manejará como técnico, el que este mejor jugará. Todos estamos acá para jugar y dar lo mejor por Atlético”. Y luego agregó: “Es una posición que ya la conozco, me ha tocado jugar, ojala le pueda brindar lo mejor al equipo y pueda salir todo bien. A donde voy me gusta ser protagonista y trabajar para hacer un buen campeonato”.

Quinteros había sufrido un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, lesión que lo sacó de casi todos los amistosos y de parte de la pretemporada. Tiempo atrás, el tucumano ya se encuentra recuperado y peleando por ganarse ese lugar dentro del equipo. “Me perdí algunos días de la pretemporada por la lesión pero ya hace un par de semanas que estoy bien, agarrando ritmo que es muy importante y voy a llegar bien para el inicio del campeonato. Lo bueno es que me pasó al comienzo, todavía queda tiempo para mejorar, recuperarse 100 x 100, pelear por un lugar y poder arrancar de la mejor manera”.