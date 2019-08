Los Troncos volvió a correr en Esperanza

Tras la suspensión de su fecha original, el pasado fin de semana pudo llevarse a cabo la sexta del Torneo Oficial 2019 de la categoría Los Troncos, que con 102 inscriptos se presentó en el circuito "Los Toboganes" de Esperanza.

En la oportunidad se disputó la anunciada carrera especial reservada al Turismo Promocional, con pilotos invitados, además de las otras divisionales que dieron cumplimiento a sus pruebas habituales.

Luego de las pruebas que se desarrollaron el sábado en el trazado esperancino, el domingo se realizaron las series y finales, en una atractiva programación que tuvo como ganadores a Sergio Calza, en Turismo B; Brian Perino, en Turismo Fórmula y Turismo Promocional (titulares); Alejandro Mesa, en Turismo C; Marcos Humoffe, en Turismo A; Leandro Larese, en TC 4000 y Daniel Perino, en Turismo Promocional (invitados).

Entre los rafaelinos, lograron destacarse Agustín Franchetto, con su segundo puesto en Turismo A y Demis Aleman, que finalizó tercero en Turismo C.

Una vez más, el público le dio un masivo respaldo a la convocatoria de los organizadores de un espectáculo que arrojó estos resultados en las siete finales realizadas el domingo:



Turismo B: 1º Sergio Calza; 2º Hernán Beckmann; 3º Marcelo Kieffer; 4º Walter Tesari; 5º Aníbal Ratque; 6º Juan Minerva; 7º Diego Pérez; 8º Sebastián Exner y 9º José Nagel.



Turismo Fórmula: 1º Brian Perino; 2º Rubén Coll; 3º Nicolás Gatti; 4º Hernán Merki y 5º Víctor Schurrer.



Turismo C: 1º Alejandro Messa; 2º Estefano Spreggero; 3º Demis Aleman; 4º Alejandro Batalla; 5º Sergio Sacco; 6º Eloy Roland; 7º Luciano Ferace; 8º Exequiel Pereyra; 9º Víctor Elena; 10º Nicolás Posebón; 11ª Silvana Gross; 12º Héctor Maidana y 13º Nicolás Ricca.



Turismo Promocional (pilotos titulares): 1º Brian Perino; 2º Horacio Fernández; 3º Nicolás Perino; 4º Darío Rainaudi; 5º Gabriel Broda; 6º Mariano Cabrera; 7º Carlos Forlani; 8º Diego Omedes; 9º Fabio Demaría; 10º Jonatan Fux; 11º Alex Weppler; 12º Pablo Egestti; 13º Juan Minetti; 14º José Graglia; 15º Gonzalo Zurbriggen; 16º Ignacio Gorostidi; 17º Gonzalo Dominino; 18º Cristian Auce; 19º Víctor Schurrer; 20º Julián Roldán; 21º Pablo Gieco y 22º Julio Miretti.



Turismo A: 1º Marcos Humoffe; 2º Agustín Franchetto; 3º Nicolás Spreggero; 4º Alejandro Messa; 5º Fabián Chuard; 6º Carlos Arnold; 7º Ezequiel Blatter; 8º Matías Beckmann; 9º Federico Kuzmicz; 10º Andrés Arnodo; 11º Eloy Roland; 12º Roberto Andrada; 13º José Luis Bonvín; 14º Daniel Porta; 15º Héctor Maidana y 16º Mario Nagel.



TC 4000: 1º Leandro Larese; 2º Cristian Esquivel; 3º Andrés Fux; 4º Marcelo Kieffer; 5º Alejandro Huber; 6º Cristian Theytaz; 7º Sergio Nescier; 8º Ariel Correnti; 9º Amílcar Salzmann; 10º Danilo Cacciolato; 11º Walter Werner; 12º Matías Filippa; 13º Facundo Cattáneo; 14º Adrián Deppeler; 15º Franco Salzmann; 16º Brian Perino y 17º Héctor Pirani.



Turismo Promocional (pilotos invitados): 1º Daniel Perino; 2º Mauro Widder; 3º Diego Navas; 4º Javier Prósperi; 5º Maximiliano Jacobe; 6º Néstor Depetris; 7º Emilio Manero; 8º Maximiliano Baialardo; 9º Hugo Cabrera; 10º Tato Bruno; 11º Nicolás Nicoli; 12º Gabriel Buffa; 13º Rubén Rainaudi; 14ª Jimena Cocco; 15º Carlos Schurrer; 16º Diego Weppler; 17º Marcos Dominino; 18º Emanuel Demaría; 19º Fernando Demaría; 20º Mauro Romero; 21º Javier Fauti; 22º Carlos Forlani; 23º Gabriel Beresvilk y 24º Pablo Gieco.