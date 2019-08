Ingresan en la definición Deportes 06 de agosto de 2019 Por Martin Ferrero Inferiores Primera A. Se jugó la octava fecha del Clausura y con tres capítulos por jugarse nadie Atlético de Rafaela ya se aseguró el título en Novena, donde es Absoluto. Todo lo sucedido y lo que se viene.

Al torneo Clausura de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol le quedan tres capítulos. Todavía todo está por definirse aunque luego de este octavo capítulo jugado todo queda en manos de Atlético de Rafaela. Los de barrio Alberdi son líderes en siete (de ocho) categorías que acumulan puntos, entre Inferiores e Infantiles.

La ‘Crema’ ya se consagró campeón en Novena, con 24 puntos, inalcanzable para el resto; lidera en Quinta (18 puntos), Sexta (22), Séptima (24), Novena Especial (22) y en las dos Infantiles que son competitivas, la 2007 (21) y 2008 (19). En Octava el líder es Peñarol, con 18 unidades y el próximo sábado enfrentará a su escolta, Atlético.

A continuación todo lo ocurrido con los goles y lo que se le viene a cada elenco:



Quinta División: Atlético de Rafaela 1 (Juan Cruz Fassi) – Deportivo Libertad 1 (Gasón Cejas), Quilmes 0 – Ben Hur 0, 9 de Julio 1 (Gonzalo Gorosito) – Sportivo Norte 1 (Franco Rovedatti), Unión 1 (Alan Ruiz) – Independiente San Cristóbal 3 (Carlos Sosa x 2 y Joaquín Escobar), Ferrocarril del Estado 1 (Federico Malano) – Brown San Vicente 5 (Julian Tomatis, César Berazategui x 2, Nahuel Giménez y Agustín Ribodino). Goleadores: C. Berazategui (Brown), F. Malano (Ferro) y L. Fissore (Unión), con 5 goles cada uno.



Sexta División: Atlético de Rafaela 3 (Federico Reynoso, Santiago Leguizamón y Gino Albertengo) – Deportivo Libertad 0, Quilmes 0 – Ben Hur 2 (Joaquín Taborda y Luciano Ojeda), 9 de Julio 1 (Ramiro Giuliani) – Sportivo Norte 1 (Owen Escobar), Unión 6 (Héctor Villarruel, Julián Kerk, Lucas Chacón x 2, Luciano González y Juan Nievas) – Independiente San Cristóbal 0. A Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Brown San Vicente no presentó la divisional. Goleadores: A. Bianchiotto (Ben Hur) y G. Albertengo (Atlético), con 5 goles cada uno.



Séptima División: Atlético de Rafaela 3 (Diego Taborda y Nicolás Lencina x 2) – Deportivo Libertad 0, Quilmes 1 (Agustín Herrlein) – Ben Hur 0, 9 de Julio 4 (Elías Fernández, Diego Castro x 2 y Gustavo Bach) – Sportivo Norte 1 (Gabriel Gorosito), Unión 0 – Independiente San Cristóbal 0, Ferrocarril del Estado 0 – Brown San Vicente 0. Goleador: Nicolás Lencina (Atlético), con 7 goles.



Octava División: Atlético de Rafaela 1 (Santino Stricker) – Deportivo Libertad 1 (Lautaro Lastra), Quilmes 1 (Jeremías Ludueña) – Ben Hur 0, Ferrocarril del Estado 1 (Nicolás Galliani) – Brown San Vicente 1 (Federico Ramírez). A Unión y 9 de Julio les dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal y Sportivo Norte, respectivamente, no presentaron las divisionales. Goleadores: E. Wattier (Peñarol) y J. Bonifacio (Peñarol), con 3 goles cada uno.



Novena División: Atlético de Rafaela 5 (Nicolás Dominino, Tomás Pérez x 2, Francisco Gramaglia e Ignacio Zehnder) – Deportivo Libertad 1 (Nahuel Grabenvarter), 9 de Julio 0 – Sportivo Norte 0, Unión 2 (Julián Villarruel y Diego Ruata) – Independiente San Cristóbal 1 (Andrés Sandoval), Ferrocarril del Estado 4 (Maximiliano Chazarreta y Quimey Trullet x 3) – Brown San Vicente 0. A Ben Hur le dieron los puntos ya que Quilmes no presentó la divisional. Goleador: T. Pérez (Atlético), con 10 goles.



Novena Especial: Atlético de Rafaela 4 (Thomas Hernández, Facundo Weissen, Sebastian Toloza y Faustino Trivelli) – Deportivo Libertad 0, Quilmes 0 – Ben Hur 1 (Bautista Bessone). Goleador: F. De Micheli (Atlético), con 3 goles.



Categoría 2007: Deportivo Libertad 0 – Atlético de Rafaela 2 (Valentino Gandín y Renato Sánchez), Ben Hur 9 (Juan Bordón, Bautista Ferreyra, David Quinteros x 3, Johan Aguirre, Marcos Ferrero y Manuel Beltramino x 2) – Quilmes 1 (Claudio Baez), Independiente San Cristóbal 1 (Kevin Luna) – Unión 0, Brown San Vicente 1 (Ignacio Mill)– Ferrocarril del Estado 5 (Ignacio Blanco, Diego Villarreal x 2, Máximo Cardozo y Luciano Martinelli). A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional. Goleadores: V. Gandín (Atlético), D. Villarreal (Ferro), L. Inderkumer (Unión), con 7 goles cada uno.



Categoría 2008: Deportivo Libertad 0 – Atlético de Rafaela 0, Ben Hur 1 (Tomas Laurino) – Quilmes 0, Sportivo Norte 1 (Lucas Quiroga) – 9 de Julio 1 (Gastón Bouhier), Independiente San Cristóbal 1 (Víctor Vergara) – Unión 4 (Stéfano Casale x 2, Valentín Milanese, Gerónimo Autino), Brown San Vicente 0 – Ferrocarril del Estado 3 (Santiago Franco, Santiago Cejas y Agustín Acevedo). Goleador: S. Zamora (Atlético), con 9 goles.



Próxima fecha (9ª): Independiente San Cristóbal vs Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte vs Unión, Ben Hur vs 9 de Julio, Dep. Libertad vs Arg. Quilmes, Peñarol vs Atlético de Rafaela. Libre: Brown de San Vicente.



Nota: En los juegos de Infantiles se invierten las localías.