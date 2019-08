En Mendoza, Arsenal superó a Godoy Cruz Deportes 06 de agosto de 2019 Redacción Por Los del Viaducto ganaron 2-0 con goles de Nicolás Giménez y Joel Soñora. El "Tomba", que venía de quedar eliminado de la Libertadores, perdió ambos juegos.

FOTO WEB GANO EL ARSE. / Pereyra quiere cortar a Ballaude.

Arsenal se hizo fuerte en Mendoza, logró su segundo triunfo en la Superliga Argentina y mantiene su racha desde su retorno a Primera División. El "Arse" ganó 2 a 0 con goles de Nicolás Giménez y Joel Soñora que le permitió sumar seis puntos y ser uno de los líderes del torneo, luego de la victoria ante Banfield en lo que fue su estreno en el ámbito doméstico.

Godoy Cruz continúa sin poder levantar cabeza y sumó una nueva frustración luego de la derrota en el debut ante San Lorenzo y la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil.

El encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Superliga Argentina se jugó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y contó con el arbitraje de Patricio Loustau, quien no convalidó un claro penal para el conjunto visitante en el complemento.

Próxima fecha (3ª): Boca vs Aldosivi, San Lorenzo vs Central, Argentinos vs Banfield, Racing vs River, Estudiantes vs Independiente, Lanús vs Vélez, Defensa y Justicia vs Arsenal, Newell's vs Unión, Colón vs Gimnasia LP, Talleres vs Central Córdoba, Patronato vs Huracán, Atlético Tucumán vs Godoy Cruz.