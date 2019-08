Solari sobre Macri: "Se tiene que ir, si no me tengo que ir yo" Nacionales 06 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Carlos "El Indio" Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota", criticó ayer al gobierno que encabeza Mauricio Macri y remarcó que a Cristina Kirchner "si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarle algo", en referencia a las causas penales en las que está procesada.

Solari criticó las políticas económicas y sociales de la actual gestión al remarcar que "están haciendo lo que quieren" y eso a él lo "pone inquieto". "Sabés que no tengo un motor político. No me gusta ese nivel de mirada de la sociedad, pero cuando veo que se están muriendo los pendejos no hay tu tía. De alguna manera esta gente se tiene que ir, sino me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no voy a soportar otra vez... no soy ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada", señaló el vocalista.

En declaraciones a Radio El Destape, el músico reveló: "Estoy como el culo no por la enfermedad (padece Mal de Parkinson) sino por cómo están las cosas, estoy odioso, se están muriendo pibes. De salud estoy bien, tengo el despelote que no me acuerdo de los horarios".