Macri pidió apoyo a sus seguidores Nacionales 05 de agosto de 2019 Redacción Por El Presidente y precandidato a la reelección invita a los seguidores a blanquear su voto en redes sociales: "yo lo voto".

FOTO TWITTER CONVOCATORIA. Este jueves a las 19:00 horas, todos juntos vamos a subir a redes sociales la imagen "Yo lo voto", dice.

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El presidente Mauricio Macri pidió ayer a sus seguidores que el jueves que viene se sumen a una campaña para hacer público el respaldo a su candidatura a la reelección con el eslogan "Yo lo voto".

En una publicación simultánea de Facebook, Instagram y Twitter, Macri llamó a postear su imagen y la leyenda "Yo lo voto" el próximo jueves a las 19:00, con el objetivo de generar contagio en otros votantes cuyo sufragio está en duda.

"A nada le tienen más miedo que a vos diciendo que me van a votar. Decir públicamente a quién vas votar tiene un efecto inmediato sobre los demás. Tu declaración funciona como un cartel que fija una posición e invita a los otros a hacer lo mismo", explicó Macri en su publicación.

Para el jefe de Estado, "no se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones", y destacó que la declaración del voto a favor de su postulación "es decisiva".

"Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión. Por eso yo te invito a publicar esta foto en tus redes", indicó, y detalló que las plataformas para explicitar el apoyo a la precandidatura son Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp.

Por último, se invita a los usuarios a descargar la imagen en cuestión desde el propio perfil de las redes de Macri.

Para esta semana, Macri tiene prevista una maratón de actividades proselitistas que tendrá su primera escala en Rosario este lunes, donde encabezará un acto.

La hoja de ruta continuará el martes a las 12:00 en el microestadio de Ferro en la Capital Federal, donde concurrirá al acto de cierre de campaña porteña que encabezará el jefe de Gobierno y precandidato a la reelección, Horacio Rodríguez Larreta, en el microestadio de Ferro.

Allí estarán también el vicejefe de Gobierno y nuevamente compañero de fórmula de Larreta, Diego Santilli; y otros candidatos porteños de Juntos por el Cambio como Martín Lousteau, que encabeza la boleta de senadores, y Maximiliano Ferraro, que lidera la lista de diputados.

El miércoles el mandatario viajará a Córdoba para visitar las localidades de San Francisco y Río Cuarto, y hará un acto en la Plaza de la Música de la capital de dicha provincia, donde estará escoltado por el jefe del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados, Mario Negri, y por la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado.

Finalmente, el jueves asistirá junto a su compañero de fórmula, Miguel Pichetto, al acto de cierre de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal en el Centro Asturiano de Vicente López.