ASSA y su "gran" obra interminable

"A esta altura es muy probable que la Provincia termine la construcción del nuevo acueducto a que ASSA finalice la reparación de las redes en un tramo de menos de una cuadra en calle Saavedra", afirmó irónico un vecino de barrio Mosconi al borde de la indignación ante lo que considera una extrema demora para la realización de los trabajos. "Tardaron menos en el cambio de los caños de avenida Santa Fe y calle Mosconi donde sacaron un montón de tierra con barrio por las pérdidas ocurridas y luego hicieron algo así como una pileta de natación de gran profundidad donde entraban completas máquinas viales pesadas. Pero acá en calle Saavedra la empresa no informa, no da la cara y pasan días en que no viene nadie a trabajar, lo que más irrita es la falta de respuestas de los funcionarios de la empresa. ¿Qué quieren? ¿Qué hagamos una manifestación en la oficina de bulevar Lehmann?", sostuvo el vecino.

La obra cuestionada se ejecuta a la altura del 300 de Saavedra, entre Las Heras y avenida Aristóbulo del Valle, desde hace casi cuatro meses. "Rompieron, arreglaron, volvieron a romper, el tránsito es en media calzada. Está todo mal señalizado, las motos y las bicicletas van por las veredas. Lo de ASSA es una vergüenza pero en estos casos ya debería haber intervenido la Municipalidad para ver qué pasa, dónde está el problema", agregó.

El tránsito se ha convertido en un verdadero caos principalmente en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media Nº 428 "Luisa Raimondi de Barreiro". Los padres que llevan o buscan a los estudiantes no saben donde detener "un minuto" su vehículo porque no hay espacio.

En los últimos meses hubo quejas en la sección Opifón del Diario, pero desde la empresa no se han pronunciado. En la cuenta de Facebook, ASSA mantiene aceitado los anuncios de obras y tareas de reparación de ciudades como Santa Fe, Rosario y otras donde presta servicios sanitarios. ¿De Rafaela? Apenas un informe sobre el aumento del radio medido del servicio de agua potable una semana antes de las elecciones del 16 de junio o de mejoras en el equipamiento eléctrico en la planta de tratamiento de líquidos cloacales en abril pasado. Nada de la obra de calle Saavedra.