Inédito fallo judicial a favor de un enfermo oncológico
05 de agosto de 2019
La Justicia Federal de nuestra ciudad habilitó a que una prepaga cubra todos los medicamentos que se requieran para el tratamiento, incluso, aquellos que por los médicos auditores son considerados como "de baja incidencia".

La Justicia Federal de nuestra ciudad, falló hace unos meses a favor de una paciente de cáncer. A través de un amparo, se le obligó a su prepaga a cubrir todos los medicamentos que se consideren necesarios para combatir a su enfermedad.

El abogado defensor fue Carlos Zimmerman, que en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) indicó que "en su momento, el Centro Asistencial no quiso cubrir a mi defendida unos medicamentos que, según los auditores, eran de baja incidencia, es decir, que no eran imprescindibles para su tratamiento. Esta mujer se estaba haciendo ver por un profesional de primer nivel de la ciudad de Rosario, con muchos laureles. Había recomendado una droga y dijeron que no tenía incidencia. Esto ocurrió hace dos años y medio".

"Nosotros presentamos un amparo en los Tribunales ordinarios. Luego la jueza de la 4° Nominación de Primera Instancia se apartó -en una situación un tanto inédita, porque hay jurisprudencia y hay una práctica de que cuando no es una prepaga nacional se puede resolver así- y lo derivó a la Justicia Federal local. En un fallo absolutamente inédito, ordenó que el Centro Asistencial se encuentra obligado a cubrir el 100% de los medicamentos de alto costo, aún si tiene baja incidencia. Todavía no sé por qué pasó a la Justicia Federal. No tendría que haber pasado eso", detalló el abogado.

"Lo importante es que el Juzgado Federal privilegió la vida sobre la especulaciones económicas. En otras palabras, dijo que no sabía si había baja o alta incidencia: si hay una posibilidad de privilegiar la vida, yo le doy la razón al paciente", dijo y agregó que "se ordenó que se cubra todos los medicamentos".

Zimmerman también indicó que "el médico no estaba dentro de la cartilla de prestadores. Entonces, ordenó que se siga tratando con el médico de confianza. Acá se privilegió a la persona en el momento que estaba transitando y que era necesario que intervenga la Justicia para decirle a una prepaga que los pacientes no son un número, sino que son personas".

"Este fallo tuvo mucha trascendencia y no fue apelado. Como habrá sido la magnitud que no buscaron ir a una segunda instancia", agregó, quien añadió que este fallo a favor de la cautelar salió ya hace algunos meses.

"La justicia actuó muy rápido. Dio inmediatamente, a las 48 horas que se dio la orden de que se cubra el Juzgado de la 4° Nominación. Luego, la cuestión de fondo, la definió el Juzgado Federal", añadió.

¿Hay jurisprudencia a nivel nacional sobre este tema? "No, no hay antecedentes a nivel nacional. Porque hablamos de medicamentos de altos costos y baja incidencia como la que se le recetó a la señora. En el fallo se tuvo especialmente en cuenta que el plan en el que está la señora es el más alto que tiene la prepaga. Entonces, dice que si el plan es el más alto y no lo quieren cubrir, ustedes no están actuando bien. Pero lo más importante es que contraría la voluntad de los auditores del Centro Asistencial", completó.

"Creo que ellos pensaron que en la Justicia Federal iban a tener un fallo a favor que ellos tampoco dijeron nada del cambio de jurisdicción. La que tenemos en Rafaela es muy confiable. Me di cuenta que iba a tener un final favorable", indicó.

"Yo dije que no voy a hacer una cuestión económica de esto. Estoy en las antípodas de hacer una 'industria del juicio' de estas características. Puedo vivir perfectamente bien sin lucrar con problemas de salud. Ahora estoy asesorando a un montón de abogados de todo el país. Me llamaron de Jujuy, de Salta, Tucumán, Rosario, Córdoba... yo no cobro un solo centavo de esto. Lio que me interesa es que exista la posibilidad de que haya un protocolo para que los pacientes oncológicos no tengan que transitar el duro laberinto de la burocracia judicial, cuando ya están enfrentando un momento feo por su enfermedad", completó.