Inauguraron tres muestras Información General 05 de agosto de 2019 Redacción Por Se exponen “Tapas urbanas con historia”, una exposición del Taller de Grabado del Liceo Municipal Miguel Flores, en el marco de su 50ª aniversario; y “Grabar, esa es la cuestión” de Héctor Boetto. Además, en el Museo de la Fotografía se pueden ver las series “Paesaggi in freta / Men in red”, del fotógrafo Claudio Richetti.

El pasado viernes, 2 de agosto, a las 20, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, se llevó a cabo la inauguración de tres muestras.

Una de las propuestas se denomina “Tapas urbanas con historia” y se encuentra expuesta en la sala II del Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”. Se trata de una exposición realizada por el Taller de Grabado del Liceo Municipal Miguel Flores, en el marco de su quincuagésimo aniversario.

Un grupo de alumnos avanzados de los días lunes -que vienen trabajando juntos hace cinco años- salieron a la calle a descubrir matrices para estampar, en las tapas y rejillas de las distintas empresas de servicios de la ciudad, con la intención de rescatar y revalorizar esos objetos que forman parte del espacio público y dejar su registro en papel o tela, para transformarlos en obras de arte.

Participan: Amorela Coppes, Minqui Cordero, Carina Giordano, Gustavo Mondino, Eva Marezca, Silvia Miretti, Marcela Serra y Roxana Wade. Docente: María Angélica Amongero.

La misma estará expuesta hasta el 8 de septiembre y se podrá recorrer con entrada libre y gratuita de martes a viernes, de 8 a 13 y de 16 a 20, y los domingos de 16 a 20.

Por su parte, la sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, inauguró la muestra “Grabar, esa es la cuestión” de Héctor Boetto. Una exposición que pone en valor la técnica del grabado, a la que este artista proveniente de la ciudad de Córdoba se dedica desde hace 30 años.

“Lo diario, lo cotidiano, nos provoca -expresa Boetto acerca de su obra-. Ese conflicto que se genera es para mí un disparador. Es lo que da inicio al proceso creador. Y es el grabado por medio del cual me valgo para contarlo. Sin ninguna pretensión ulterior, sólo contar las preocupaciones, los desvelos, a través de una poética gráfica.”

La misma permanecerá expuesta hasta el 1 de septiembre y se podrá recorrer con entrada libre y gratuita de lunes a viernes, de 8 a 13, y de 16 a 20, y los domingos de 16 a 20.

Por último, en el Museo de la Fotografía “Adolfo Fito Previderé” del Foto Cine Club Rafaela se exponen dos series del artista Claudio Richetti denominadas “Paesaggi in freta /Men in red”. También se pueden recorrer de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20, y los domingos de 17 a 20, con entrada libre y gratuita.