Consideraciones acerca de la obra de pavimentación

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la última sesión del Cuerpo Deliberativo local tuvo ingreso la copia de una nota que el ciudadano sunchalense, Jorge Alasia, dirigió a la Secretaría de Obras, Servicios y Ambiente y a quienes tienen la responsabilidad de dirigirla Leopoldo Bauduco y Guillermo Ercole . Seguidamente reproducimos el texto de la misiva en cuestión.



De mi consideración: Como siempre he sido crítico, a la falta de mantenimiento del pavimento urbano rígido y flexible en varias notas de los años 2008-09-14-16 que hice llegar al Intendente de turno, Concejo y/o Secretaria de Obras, ahora con agrado, les hago llegar mi apoyo a lo que están realizando en pavimentos rígidos y flexibles en repavimentación que he visto en varias calles. Sólo desearía que continúen y que ese trabajo sea normal durante todo el año y no en forma esporádica y mal hecho., De lo que está en ejecución, veremos en poco tiempo los resultados, que depende de la forma en que lo están realizando (habría críticas para hacer) pero Uds. sabrán , transcribo un párrafo de una de las nota enviada al Concejo del 21-05-08 "...y una falta total de mantenimiento como realmente corresponde hacerlo desde hace años, si, años sin toma de juntas y rajaduras y el flexible sin haberse preocupado de tratar de mantenerlo, entiendo que se podrían haber salvado unas cuantas cuadras, existen responsables..." este es un ej. de los reclamos que fui haciendo a lo largo del tiempo, siempre existió mi preocupación y no estuve errado lamentablemente, por el estado del pavimento que recibieron en su actual gestión, y están dando solución., Disiento de los parches que realizan en pozos (no grietas) en esquinas o calles, cuya duración es, hasta la próxima lluvia, es dinero, para mi tirado. Ahora les hago una pregunta, que se la contestarán a Uds. mismos si son conscientes, existe una cantidad de obras de todo nivel, (con una inversión millonaria) ej. cordón cuneta, reparaciones de pavimento rígido, repavimentación de calles (flexibles), desagües, pasillos, plazas, parques, Avenida y sus dos extremos plaza y ferrocarril, juegos infantiles y otras que con seguridad olvido, y mi pregunta es. ¿Existe de parte de su secretaria un control y/o seguimiento de todas las obras en ejecución?, la cantidad, diversidad y lugares donde se realizan es en todo el ejido urbano, les debe resultar muy difícil, espero y deseo que con seguridad lo hagan, porque el dinero proveniente de la Nación, Provincia y/o Municipal, en definitiva del pueblo, es el dinero que le permiten hacer estas obras a Uds. pero pido que se respete al contribuyente solo haciendo bien las cosas, más lindas (mejor), o un poco más fea, pero bien hechas y sin falencias, como ya dije del mantenimiento y lo repito el "tiempo lo dirá". No los quiero molestar mas, deseando puedan seguir con las obras, que no me explico porque causa se hicieron en forma de cataratas y no a lo largo de este mandato que dura cuatro años. Los saludo muy atte.

Jorge Alasia 6290149 PD 1 copia enviada al Concejo Deliberante