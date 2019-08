Unos 70 alumnos asisten a la Escuela Especial N° 2079 de Discapacitados Auditivos, sobre calle Ayacucho al 200, con la intención de progresar y poder sortear los inconvenientes diarios para insertarse en la vida laborar la de la ciudad.

Con un staff de 11 profesoras y un gabinete de psicólogos y psicopedagogas y tres asistentes escolar, este establecimiento busca brindar un servicio de estimulación temprana, en el nivel inicial, en educación primaria y secundaria, para que los alumnos puedan integrarse a todos los niveles y modalidades.

Vale remarcar también que esta escuela es la única de la zona, donde también brindan servicios para otras localidades, como Sunchales, Suardi, Esperanza y San Cristóbal, logrando así una comunidad integradora.

Y sin lugar a dudas, más allá del esfuerzo y del trabajo diario, los alumnos que finalizan la secundaria en la escuela, no consiguen adaptarse rápidamente al mercado laboral de la ciudad. "En estos últimos años, con las distintas gestiones desde el Ministerio, se ha trabajado bastante. Principalmente con la discapacidad auditiva, ya que cuando hablamos de esto todos piensan en lo intelectual, pero se olvidan del disminuido visual, del discapacitado auditivo que es algo muy específico. Nosotros siempre estamos luchando contra esto, y sabemos que el problema que tenemos nosotros es que cuando terminen 5to año o algunos que no pueden acceder a la escuela secundaria y que concurren a la escuela laboral, carecen del trabajo. Este es el problema que está pasando en la sociedad. Al tener dificultades en la comunicación no pueden acceder a un trabajo tan fácilmente. Ahí es donde estamos siempre tratando de pensar y viendo cómo podemos articularlo y que ellos puedan tener un trabajo digno en el futuro", expresó Liana Coronel, la directora de la escuela.



AVANCES

Coronel dijo que realizan constantes gestiones para que los chicos puedan sentirse cada vez más cómodos en este aprendizaje, y a raíz de esto, marcó el avance en las nuevas leyes que benefician a las personas con este problema: "nosotros estamos gracias a las nuevas leyes, a los nuevos decretos que hay, donde se le da muchísima más importancia a la discapacidad, que en este caso es la auditiva, donde hemos avanzado bastante", expresó la directora, haciendo alusión al curso de lengua y señas que brinda el Municipio o bien, por el simple hecho de traducir en los actos locales, todo lo que pasa.

En tanto, lanzó un mensaje a la clase política, y expresó que "qué importante que los mismos dirigentes políticos, que cuando realizan la campaña, tengan en cuenta esto porque sinceramente nosotros tenemos nuestros alumnos que siempre preguntan o se instruyen en el tema político", dijo en el programa La Mañana de ADN, que se emite por FM 97.9.

Recordemos que los chicos que asisten a la escuela Especial N° 2079 concurren también a la escuela común, ya que están incluidos. "Nosotros tenemos un staff de docentes integradoras que concurren a la escuela común donde se conversa con los docentes, planean las estrategias, mostrando un trabajo colaborativo con otras escuelas. Entonces, tenemos alumnos que en la escuela común, en un vocabulario determinado, se lo trabaja aquí en la escuela especial, con talleres de comunicaciones, un esquema de contexto de comprensión, de acuerdo a lo que necesita cada alumno. Creo que cada alumno en particular utiliza la lengua de señas", remarcó la directora.