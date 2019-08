La familia del chico, el otro tema a tratar Locales 05 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El staff de la escuela se contacta con la familia previo a la incorporación del chico. Más tarde se lleva a cabo una reunión, donde se establecen las normas y las instituciones y luego llega un proyecto de integración interinstitucional. Existen casos en donde la escuela común es la que los detecta.

"Tenemos que hacerle entender a las familias que la lengua de señas es un complemento, es muy importante para ellos, más allá de que ellos siempre se hagan entender, ya que no es difícil y que no es necesario saberlo completo, eso es lo que le decimos a veces a las docentes de las escuelas comunes. A veces se desesperan las propias docentes, pero siempre existen estrategias para llegar al chico", expresó Coronel y agregó que "nosotros para ayudar a fortalecer ese vínculo con la escuela común realizamos talleres, a contraturno, dependiendo el horario en el que va el alumno, también para los docentes", destacó.

En tanto, dijo que "las familias muchas veces viene desanimada, muy triste, ya que piensa que su hijo nunca va a poder comunicarse con otra persona. Nosotros a partir de los años le vamos mostrando que los chicos pueden, que son integrados y que son una persona más dentro del mundo social en el que vivimos. Los alumnos siempre vuelven a la escuela, personas mayores que no saben que hacer para donar una audífono, o que conocen a alguien con dificultad... se acercan, nos consultan", expresó.

A modo de cierre, dijo que "siempre tratamos de sostener a los padres, de aconsejarlos, escucharlos en las dudas que tienen, con un gabinete de psicólogos que son para padres, abuelos, hermanos y la familia en general".